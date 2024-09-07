شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مقيم اعتدى على زوجته حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم اعتدى على زوجته إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة اعتداء ووفاة مقيمة، فإنه قبض على مقيم من الجنسية السودانية لاعتدائه على زوجته من الجنسية نفسها، إثر خلاف بينهما، ما أدى إلى وفاتها.

أوضح المتحدث الإعلامي، اليوم السبت، استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.