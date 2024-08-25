شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة قلب تعيد الأمل لطفلة و37 طفلاً بانتظار متبرع والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية