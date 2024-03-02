شكرا لقرائتكم خبر عن يواكب الأحدث.. وزارة العدل تتوج بجائزة صناعة المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

جائزة صناعة المحتوى

يواكب أحدث أساليب الاتصال

الدمام - شريف احمد - توج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وزارة العدل، بجائزة صناعة المحتوى، بنسختها الثالثة، وذلك نظير جهودها في نشر الثقافة العدلية وتعزيز الوعي القانوني.وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الفائزين بالجائزة في فروعها كافة، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بصناعة المحتوى الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه.وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير محتواها بما يحقق وصول رسالة العدالة للجمهور المستهدف.كما ويواكب أحدث أساليب الاتصال؛ ويعزز من الوعي بالخدمات العدلية ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.وتعد هذه الجائزة، الثانية التي تحصل عليها وزارة العدل خلال أسبوع؛ حيث توجت قبل أيام بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمسار ”إعلام منصات التواصل الاجتماعي“ أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.