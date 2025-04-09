يهدد حياة الأطفال.. سحب بطاطس مقلية من الأسواق الأمريكية بسبب مكون خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين اليوم والآخر، تظل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في محاولات لفحص المنتجات الشهيرة المسببة للمشكلات الصحية للتوجيه بسحبها خاصة وإن تركت خلفها العديد من الشكاوى بسبب العناصر التي قد تودي بحياة المستهلكين.

سحب منتج شهير من البطاطس المقلية بسبب مكون خطير يؤدي للوفاة

وخلال الساعات الماضية، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب رقائق بطاطس شهيرة، بعد اكتشاف احتمال وجود خطر تحسسي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو حتى الوفاة.

ويتعلق هذا السحب برقائق شهيرة تنتجها إحدى الشركات الأمريكية المصنعة لرقائق الذرة ورقائق البطاطس وأطعمة خفيفة أخرى، إذ جرى اكتشاف أن بعض أكياس رقائق تورتيلا الذرة الصفراء بنكهة جبن الناتشو لا تحتوي على تحذير من وجود الحليب كمكوّن، رغم احتوائها عليه بالفعل، ما يشكل تهديداً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تصنيف الفئة الأولى الموجود على الأكياس يشير إلى أن تناوله يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة أو الوفاة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه الحليب.

ما هي حساسية الحليب؟

وحساسية الحليب تعد من أكثر أنواع حساسية الطعام شيوعاً لدى الأطفال، وهي رد فعل من الجهاز المناعي تجاه البروتينات الموجودة في الحليب ومنتجاته. عندما يتعرض الشخص الذي يعاني من حساسية الألبان للحليب أو أي منتج يحتوي على الألبان، يعتقد جهازه المناعي أن هذه البروتينات هي مواد ضارة ويقوم بمهاجمتها، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة تتراوح في شدتها من خفيفة إلى شديدة.

وتتراوح أعراضها من مشاكل هضمية خفيفة وطفح جلدي إلى الصدمة التحسسية (Anaphylaxis) التي قد تهدد الحياة، وتشمل أعراضها ضيق التنفس، الغثيان، انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي، بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن».

ويأتي العلاج الوحيد لحساسية الألبان هو تجنب تناول الألبان ومنتجاتها، مع تناول أدوية مثل مضادات الهيستامين أو أدرينالين التي يصرفها الطبيب في حالات الطوارئ.

كيفية التحقق لدى المستهلكين؟

الجدير بالذكر إنه جرى بيع الأكياس المتأثرة في 13 ولاية أمريكية، وهي ألاباما، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، ميسيسيبي، كارولاينا الشمالية، أوهايو، كارولاينا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا، وفرجينيا الغربية.

ولتحديد ما إذا كانت الأكياس ضمن الدفعة المسحوبة، دعت الإدارة المستهلكين للتحقق من رموز التصنيع التالية: 471106504 و18 13:XX و471106505 و85 13:XX و471106506 و85 13:XX و471106507 و85 13:XX (حيث يمثل XX أرقاماً بين 30 و55).

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أن هذه المنتجات بدأت بالوصول إلى الأسواق في 7 مارس الماضي.

السلطات تدعو إلى التخلص من الأكياس المتأثرة

وفي حين أنه لم يحري تسجيل أي حالات إصابة فعلية بردود تحسسية حتى الآن، فإن السلطات الصحية تحث الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب على التخلص فوراً من الأكياس المتأثرة.

ورغم الانتشار الواسع للمنتج، تؤكد الإدارة أن عدد الأكياس المتأثرة لا يتجاوز 1300 كيس فقط، وفقًا لـ «ديلي ميل».