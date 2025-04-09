الامارات | روسيا: ابتكار بطاريات تعمل في 50 درجة تحت الصفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن باحثون روس من ابتكار بطاريات قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية، ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر وما دون ذلك.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن فريقاً من علماء وباحثين روس في الفيزياء والكيمياء بمركز الهندسة الكهروكيميائية بجامعة دوبنا، ومعهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية، ومعهد الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، شاركوا في ابتكار بطاريات «ليثيوم أيون» قادرة على الحفاظ على كفاءتها حتى في البرد القارس، بفضل الأقطاب الموجبة المصنوعة من الغرمانيوم النانوي.

ويشير الباحثون إلى أن ألياف الغرمانيوم النانوي تتميز بسعة نوعية عالية، وتظهر كفاءة في درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية، وبفضل ذلك لا يتغير هيكل وحجم المعدن أثناء تشغيل البطارية، وهو ما يسمح لها بالعمل لفترة زمنية أطول.