الامارات | راقصة مصرية شهيرة: معجبة بالشرع عنده كاريزما .. وكنت بلعب طاولة مع باسل الأسد !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الراقصة المصرية المعروفة دينا أن الثورة السورية التي أسقطت الرئيس السابق بشار الأسد، نتائجها غير معلومة حتى الآن، وعما إذا كانت لصالح الشعب أو ضده، حيث إن هناك بلادا نجحت في ثورتها وأخرى سقطت بعد الثورات.

وقالت دينا خلال لقائها في برنامج “الفصول الأربعة” مع الإعلامي علي ياسين والذي يُعرض عبر قناة الجديد اللبنانية، إنها معجبة بالرئيس السوري أحمد الشرع ونظامه حيث ترى أن لديه خططا مستقبلية جيدة.

وقالت دينا: “يجب أن ننتظر ما سيفعله الشرع لأنه ليس هناك نتائج تظهر في وقتها، الرئيس السوري لديه كاريزما عالية وحضور قوي وكلامه حقيقي يصدر من قلبه وحديثه ليس فيه أي كذب، وهو قريب جدًا من الشعب وأراه جيدًا للغاية في هذه المرحلة”.

وعلقت دينا على المشاهد المتداولة لسجن صيدنايا السوري الذي شهد تعذيب مئات المعتقلين، قائلة: “السياسة فيها ثغرات كتير أوي الواحد ميقدرش يحدد دا حقيقي اللي اتصور ولا لأ، ممكن أصدق المشاهد وممكن مصدقهاش، أيام ثورة مصر كان في قناة معينة كانت بتحب تنزل حاجات ضدنا مثلًا في القاهرة وأنا واقفة مش شايفة حاجة، يقولوا في ناس وضرب بعض ودي حاجة شوفتها بعيني”.

واضافت أن علاقة جمعتها بعائلة الأسد: "كنت بحب باسل الأسد الله يرحمه، لما كنت بعمل حفلات في الشام كان بيجي يقعد، كنا نلعب طاولة مع بعض، ومشوفتش العائلة الحاكمة كنت بشوف باسل بس".