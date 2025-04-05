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الامارات | في حال الاشتباه بتسمم طفلك لا تعطه الحليب ولا تدفعه للتقيؤ

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | في حال الاشتباه بتسمم طفلك لا تعطه الحليب ولا تدفعه للتقيؤ 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطوي حياة الأطفال وغذائهم على العديد من مصادر الخطر المتوقعة، والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال الصغار بالتسمم.

ولحماية الأطفال من هذا الخطر الجسيم، أوصت ألكسندرا بورشارد-بيكر من مبادرة حماية المستهلك بألمانيا الوالدين باتخاذ التدابير التالية:

1- ينبغي تخزين مواد التنظيف ومساحيق الغسيل في الخزائن العلوية وفي عبواتها الأصلية ذات الختم الآمن.

2- تخزين مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بعيداً عن متناول الأطفال.

3- تخزين الأدوية في خزانة قابلة للغلق، كما ينبغي أن يتناول الوالدان الأدوية والأقراص والقطرات بعيداً عن أنظار الأطفال قدر الإمكان من أجل تجنب «تأثير التقليد».

4- حظر النباتات السامة من بيئة الرضع والأطفال الصغار.

وفي حالة الاشتباه في إصابة الطفل بالتسمم، ينبغي استدعاء الإسعاف على الفور، مع مراعاة عدم إعطاء الحليب له؛ نظراً لأن الحليب يعزز امتصاص السموم من خلال الأمعاء، كما لا يجوز تحفيز التقيؤ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المريء أو استنشاق القيء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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