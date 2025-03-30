أمراض خطيرة تسبب ظهور علامات زرقاء على الجسم.. راقبها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهور بعض العلامات الزرقاء على مناطق متفرقة من الجسم، أمر شائع لكنه ليس مطمئنا دومًا، فكثيرا ما تشير العلامات الزرقاء إلى مشكلات صحية خطيرة، أو إشارة لمرض ما، فالأمر له العديد من الأسباب الخفية التي تقف وراء ظهور الكدمات والعلامات داكنة اللون على الجسم.

سبب ظهور أكثر من 5 علامات زرقاء على الجسم

«روسيا اليوم» نقلت عن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، تحذيرًا من ظهور ما لا يقل عن 5 كدمات في نفس الوقت على الجسم، ويبلغ قطر كل منها سنتيمترا واحدا دون الذراعين والساقين، مؤكدًا أن 90% من هذه الحالات وجد الأطباء أنهم يعانون من مشكلات صحية، مثل تخثر الدم، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الكبد والدم، وكذلك تأثير الأدوية والأطعمة.

وأوضح «مياسنيكوف» أن العلامات التي تظهر على الجسم ناتجة عن كدمات بسبب إصابات في الأنسجة تحت الجلد عند حدوث إصابة، إذ تؤدي إلى تجمع الدم في الأوعية الدموية الصغيرة «الشعيرات الدموية» فتتكسر هذه الشعيرات وتخرج كميات صغيرة من الدم إلى الأنسجة المحيطة، ما يسبب ظهور اللون الأزرق أو الأرجواني في المنطقة المصابة.

طبيب يفسر يسبب ظهور علامات زرقاء على الجسم

في هذا الصدد، كان الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، أوضح لـ«الوطن»، أن البقع الزرقاء التي تظهر بوضوح على الجسم، ومصحوبة بتورم، عادًة ما تكون للإصابة بالانسداد في الأوردة.

وأشار الطبيب إلى أن ظهور بقع زرقاء دون تورم، مع حدوث نزيف تحت الجلد، إشارة إلى انخفاض في الصفائح الدموية، التي تصل للسيولة في الدم في النهاية.

أسباب أخرى وراء ظهور العلامات الزرقاء:

الإصابات المباشرة:

مثل الوقوع، الاصطدام بالجسم، أو الضربات.

ضعف الأوعية الدموية:

عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الأوعية الدموية أو الكولاجين، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكدمات.

الأدوية:

بعض الأدوية مثل مضادات التخثر (أدوية سيولة الدم) قد تزيد من فرصة ظهور الكدمات.

مشاكل صحية:

مثل اضطرابات النزيف أو الأمراض المتعلقة بتجلط الدم، مثل الهيموفيليا.

التقدم في العمر:

حيث تصبح الأوعية الدموية أكثر هشاشة مع تقدم السن.

تبدأ الكدمة بلون أحمر، ثم تتحول إلى الأزرق، ثم الأرجواني، وفي النهاية قد تصبح صفراء أو خضراء مع مرور الوقت أثناء شفاء الإصابة.