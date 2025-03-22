لماذا يجب أن تأكل زبادي مع قرفة على السحور؟.. 4 فوائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزبادي من الأطعمة المفيدة جدًا في وجبة السحور، فهو غني بالماء ما يساعد على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، كما أنه يحتوي على البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.

ويعمل الزبادي على تحسين الهضم، كونه يحتوي على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين عملية الهضم، وتخفف من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك، ويعتبر مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام والأسنان، كما أنه غني بالكربوهيدرات والبروتين، ما يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام.

لماذا يجب أن تأكل زبادي مع قرفة على السحور؟

الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب تناول الزبادي على السحور مع قليل من القرفة، لتجنب الشعور بعُسر الهضم والحفاظ على نسبة السكر في الدم، وأيضًا حماية غشاء الأمعاء من الاضطرابات: «إضافة ربع معلقة صغيرة من القرفة ورشة فانيليا، يساعد على الاستمتاع بنوم مريح وخالٍ من الأرق»، ونصح بتناول السائل الخاص بالزبادي كونه غني بالبروتين.

فوائد تناول الزبادي في السحور

- الزبادي خيار ممتاز لوجبة السحور، فهو يجمع بين الفوائد الغذائية والقدرة على ترطيب الجسم ويساعد على الشعور بالشبع.

- تجنب تحلية الزبادي على السحور بعسل أو فاكهة.

- يمكن إضافة فاكهة قليلة السكر مثل الفراولة، أو وضع مكسرات أو شوفان.

- يفضل تناول الزبادي قليل أو خالي الدسم.