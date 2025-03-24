الامارات | عبدالرحمن الصالح رحل تاركاً فيلماً جديداً وجزءاً ثانياً من «حبابة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مها وميثاء، ابنتا الكاتب الراحل عبدالرحمن الصالح، مؤلف فيلم «بس يا بحر»، (الذي كان أول فيلم خليجي يرشح للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي، ضمن الدورة الـ45 لجوائز الأوسكار)، الذي رحل عن عالمنا بدايات الشهر الجاري، أن والدهما أنجز قبل وفاته فيلماً جديداً وجزءاً ثانياً من المسلسل الشهير «حبابة»، الذي عُرض الجزء الأول منه منذ ما يقرب من 40 عاماً، وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه. وأعربتا عن أملهما في أن يجد الفيلم والمسلسل طريقهما للنور، وأن يُقدّما للجمهور.

نص جديد

وأوضحت مها الابنة الكبرى للكاتب الراحل، لـ«الإمارات اليوم»، أن والدها سافر إلى الكويت منذ ما يقرب من خمس سنوات، وهناك التقى زملاء له شجعوه على العودة للكتابة بعد فترة توقف، وبالفعل قام بكتابة نص سينمائي بعنوان «الميّ»، كما كتب الجزء الثاني من مسلسل «حبابة»، الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه منذ 40 عاماً تقريباً، ويتكون من 30 حلقة، وأضافت مها التي ورثت عن والدها موهبة الكتابة، ولكنها لم تنشر شيئاً من كتاباتها من قبل: «انتهى والدي من كتابة فيلم (المي)، و30 حلقة من مسلسل (حبابة) بخط يده، حيث كان يتمسك بالكتابة بخط يده بدلاً من استخدام الكمبيوتر، وبالفعل قام أحد المنتجين بشراء الفيلم، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، نتيجة للكلفة المادية المرتفعة التي يحتاج إليها الإنتاج، أما الجزء الجديد من مسلسل (حبابة)، فلم يتم بيعه، ولكنه أيضاً يحتاج إلى ميزانية إنتاجية ضخمة، لأنه خيال علمي، ويستلهم أجواء فانتازيا وخيال تشبه (ألف ليلة وليلة)، وسيحتاج تنفيذ المسلسل تقنيات متطورة ومكلفة، وننتظر أن تتولى جهة إنتاجية تنفيذ العمل بمستوى متميز»، لافتة إلى أن والدها كان يرغب في أن تلعب الفنانة هدى حسين دور البطولة في العمل، نظراً لأنها قامت في الجزء الأول بدور حفيدة حبابة حتى تستكمل الدور والشخصية.

محتوى متميز

وأشارت مها وشقيقتها ميثاء إلى أن والدهما كان مرتبطاً بالعمل الإعلامي بشكل كبير، وكان يؤكد لهما ضرورة أن يقدم من يعمل في هذا المجال محتوى متميزاً يفيد الناس والمجتمع.

كذلك كان يحثهما منذ الصغر على القراءة، وكان يناقشهما في الكتب التي تقرآنها، وكانت مكتبته تضم العديد من الكتب من مختلف مجالات المعرفة، وخاصة المراجع التي استعان بها في كتاباته عن المنطقة قديماً، لافتة إلى حرصها وإخوتها على الاعتناء بهذه المكتبة.

تشجيع مستمر

وذكرت ميثاء، التي خاضت تجارب في مجال الإعلام، منها المشاركة في حلقات من برنامج «دروب» الذي يعرض على تلفزيون دبي ويقدمه الإعلامي علي آل سلوم، أن والدها حرص على تشجيعها على تقديم محتوى خاص بها عن رحلاتها، لأنها تحب السفر والتعرف إلى الشعوب، على أن يساعدها في تنفيذ الحلقات عبر خبراته الواسعة في هذا المجال، مضيفة: «كان والدي يشجعني على هدفي في تقديم محتوى يعبر عن المرأة الإماراتية وثقافتها واعتزازها بهويتها، وكان سعيداً بتجربتي في برنامج (دروب)، وبفضل هذا الدعم تخطيت خوفي وترددي، وكنت قد وعدته بأن أجهز له خبز التنور الذي تعلمته في البرنامج».

جوائز وتكريمات

وأشارت ميثاء إلى أن والدها حصل خلال مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات التي كان يعتز بها، وكانت آخر مشاركة له في حدث ثقافي في مهرجان المسرح العربي الذي أقيمت دورته الـ15 في مسقط بسلطنة عمان، تلبية لدعوة تلقاها من المهرجان والقائمين عليه، وكان سعيداً بها جداً، خاصة أن هذه الزيارة أتاحت له التواصل مع العديد من زملائه في المجال.

مسيرة عطاء

يعد الكاتب الراحل عبدالرحمن الصالح، من رواد الفن الخليجي، حيث كتب الفيلم الكويتي «بس يا بحر»، من إخراج خالد الصديق، الذي تم إنتاجه عام 1972، ومسلسل «حبابة»، والعديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية الشهيرة في الكويت، إضافة إلى ريادته في الفنون الأخرى مثل المسرح والإذاعة والتلفزيون. وعمل عبدالرحمن في بداياته صحافياً ثم مؤلفاً درامياً ومعداً للبرامج في إذاعة وتلفزيون الكويت، بعدها انضمّ إلى فرقة مسرح الخليج العربي. ولدى عودته إلى الإمارات شغل منصب مدير المركز الثقافي، التابع لحكومة الشارقة، ومدير المراكز الثقافية، التابعة للحكومة الاتحادية، كذلك عمل مديراً في وزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وكتب الكثير من المسرحيات، من بينها: «دوائر الخرس»، «القصة التي لم تسردها شهرزاد» التي عرضت في «المهرجان المسرحي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي».

• الجزء الجديد من مسلسل «حبابة» يحتاج إلى ميزانية إنتاجية ضخمة، لأنه خيال علمي، ويستلهم أجواء فانتازيا تشبه «ألف ليلة وليلة».

• أحد المنتجين اشترى نَصّ فيلم «المي»، لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، نتيجة للكلفة المادية المرتفعة التي يحتاج إليها.