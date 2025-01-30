القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يحتار البعض في الاستحمام بالماء الساخن أو الدافئ، في وقت يفضل كثير من الأشخاص بمختلف الأعمار والفئات، الماء البارد سواء في الصيف أو الشتاء، خاصة الرياضيين الذين قد يلجأون أيضا إلى الماء المثلج، ما يطرح تساؤلا مهما: ما الأفضل لصحتك؟

الاستحمام بالماء البارد أم الساخن.. اعرف الأفضل لصحتك

ذهبت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2016 في هولندا، إلى أن الاستحمام بالماء البارد لا يناسب الجميع، خاصة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الصدمة الأولية بعد التعرض للماء البارد، قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، نقلا عن «روسيا اليوم».

وذكرت الدراسة أن الاستحمام بالماء الساخن، قد يوفر أيضا الراحة من أعراض البرد أو الجهاز التنفسي، كما يساعد في علاج عيوب الجلد ويمنحك النوم الهادئ، فضلا عن المساعدة في حرق السعرات الحرارية، ذاهبة إلى أن ساعة واحدة من الاستحمام في حمام ساخن، تحرق سعرات حرارية تعادل نصف ساعة من المشي.

هل تختار الاستحمام بالماء البارد أم الساخن؟

يقول الدكتور أمجد الحداد، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الاستحمام بالماء البارد، أفضل من الماء الساخن، موضحا أن الماء البارد يساعد على تحسين أداء الجهاز المناعي.

ويضيف الحداد لـ«الوطن»، أن الاستحمام بالماء البارد يزيد من كفاءة العضلات والدورة الدموية، مع زيادة العوامل المضادة للالتهاب في الجسم، لذا تعد الاختيار الأول للاعبين والرياضيبن، موضحا أنه لا ينبغي على مرضى حساسية الصدر والأنف، الاستحمام بالماء البارد حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

وأشارت طبيبة التجميل الدكتورة ريكا تايلور، المختصة في الصحة والجمال، في تصريح نقلته «روسيا اليوم»، إلى أن الاستحمام الأكثر برودة أفضل لبشرتك، لأن استخدام الماء الساخن جدا، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الجلد، ويتسبب في تلف خلايا الكيراتين الموجودة على الطبقة الخارجية من الجلد أو البشرة، ما يسبب حكة واحمرار.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

وأوضح موقع «wenmd» الطبي، بعض الفوائد للاستحمام بالماء البارد، جاءت على النحو التالي:

تخفيف التوتر.

شد العضلات.

تحسين الدورة الدموية.

تقوية المناعة.