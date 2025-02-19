كيف ينظم المرضى مواعيد الأدوية خلال الصيام؟ اتبع هذه النصائح

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيف ينظم المرضى مواعيد الأدوية خلال الصيام؟ سؤال شائع يواجه المرضى في شهر رمضان، الذين يواجهون تحديات كبيرة في تنظيم مواعيد الأدوية خلال الصيام، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ويتطلب الصيام إجراء تغييرات دقيقة على توقيت الجرعات لضمان استمرار فعالية العلاج، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد التعديلات المناسبة.

تأثير الصيام على تناول الأدوية

يؤدي الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة إلى تغيرات فسيولوجية تؤثر على امتصاص الأدوية وفعاليتها، وبعض الأدوية تحتاج إلى تناولها مع الطعام لتجنب اضطرابات المعدة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام بمواعيد معينة إلى انخفاض أو ارتفاع مستويات الدواء في الدم، ما قد يشكل خطورة على المرضى.

كيف ينظم المرضى مواعيد الأدوية خلال الصيام؟

وذكرت وزارة الصحة المصرية، عدة نصائح، لتنظيم المرضى مواعيد الأدوية خلال الصيام، في شهر رمضان المبارك، جاءت على النحو التالي:

1. استشارة الطبيب قبل تعديل الجرعات

يُنصح المرضى بعدم تغيير مواعيد الأدوية بأنفسهم، بل يجب استشارة الطبيب لتحديد التعديلات المناسبة وفقًا للحالة الصحية.

2. تعديل أوقات الجرعات

يمكن للأدوية ذات الجرعة الواحدة يوميًا تناولها عند الإفطار أو السحور.

الأدوية التي تتطلب جرعتين يوميًا يمكن توزيعها بين وجبتي الإفطار والسحور.

الأدوية التي تحتاج إلى أكثر من جرعتين قد تستدعي تغييرها إلى بدائل طويلة المفعول.

3. مراقبة تأثير الصيام على الحالة الصحية

يجب الانتباه إلى أي أعراض غير طبيعية مثل الدوار أو انخفاض ضغط الدم، والتواصل مع الطبيب فورًا عند حدوث أي مضاعفات.

حالات مرضية في الصيام تحتاج إلى متابعة خاصة

1. مرضى السكر

يتناول الأدوية المنظمة للسكر مع وجبتي الإفطار والسحور.

مراقبة مستويات السكر بانتظام لتجنب انخفاضه بشكل مفاجئ.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للوقاية من الجفاف.

2. مرضى ارتفاع ضغط الدم

تجنب الأطعمة المالحة والدهنية التي قد تؤثر على ضغط الدم.

تعديل مواعيد أدوية الضغط وفقًا لتوصيات الطبيب.

مراقبة ضغط الدم بشكل دوري خلال فترة الصيام.

3. المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية

الجرعة الواحدة يمكن تناولها عند الإفطار أو السحور.

الجرعتان يتم توزيعها بين وجبتي الإفطار والسحور بعد استشارة الطبيب.

في حالة الأدوية التي تحتاج إلى أكثر من جرعتين، يجب البحث عن بدائل مناسبة.

الوقاية من الجفاف والمضاعفات الأخرى

يجب على المرضى شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

عدم التردد في الإفطار إذا كان هناك خطر على الصحة بسبب الصيام.

أهمية تنظيم مواعيد الأدوية خلال الصيام

يُعد الصيام تحديًا للأشخاص الذين يعتمدون على الأدوية اليومية، لذا فإن الاستشارة الطبية المسبقة تُشكل دورًا رئيسيًا في ضمان صيام آمن دون مضاعفات، وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه يجب على المرضى الالتزام بالتوصيات الطبية بشأن الجرعات والتوقيت المناسب، والتوقف عن الصيام فورًا في حال ظهور أي أعراض خطيرة.