القاهرة - سمر حسين - صحة

يثير ارتفاع درجة حرارة الأطفال قلق الأمهات، خاصة حديثي العهد بالأمومة، حيث تعد الحمى مؤشرًا على استجابة الجسم للعدوى أو الالتهابات، وفي ظل التوتر المصاحب لهذه الحالة، قد تلجأ بعض الأمهات إلى ممارسات خاطئة مثل الإفراط في استخدام خوافض الحرارة أو الكمادات الباردة، ما قد يزيد من حدة المشكلة بدلًا من حلها، لذا يبقى السؤال الشائع بين الأمهات ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، امتى يكون خطر وإزاي تتعاملي معاه صح؟

ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.. إمتى يكون خطر وإزاي تتعاملي معاه صح؟

وفي هذا السياق قال الدكتور علي عادل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ارتفاع درجة حرارة الطفل يسبب توترًا شديدًا للأم، ما قد يدفعها لاستخدام خوافض الحرارة دون جدوى، وأوضح أنه من الضروري اتباع الإسعافات الأولية الصحيحة عند ارتفاع درجة حرارة الطفل، وذلك للحد من المضاعفات المحتملة.

أسباب ارتفاع حرارة الأطفال وتأثيراتها

وأوضح أن عدم نضج نظام التنظيم الحراري لدى الرضع يجعلهم أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف أو حدوث مضاعفات خطيرة، وأشار إلى أن تجاوز درجة الحرارة 39 درجة مئوية قد يؤدي إلى حدوث تشنجات حرارية، بينما يشكل وصولها إلى 42 درجة خطرًا شديدًا على حياة الطفل.

طرق قياس الحرارة بدقة

أكد الدكتور على ضرورة قياس درجة حرارة الطفل باستخدام الوسائل الصحيحة، حيث يُفضل الاعتماد على مقياس الحرارة الرقمي تحت الإبط أو من فتحة الشرج للحصول على قراءة دقيقة، ونبّه إلى تجنب الاعتماد على ملامسة الجبهة أو اليدين فقط لتقدير الحرارة، نظرًا لعدم دقة هذه الطرق في تحديد درجة الحرارة الحقيقية للجسم.

إزاي تتعاملي معاه صح؟ إرشادات لتخفيف حرارة الطفل

وشدد على ضرورة تجنب بعض العادات الخاطئة التي قد تزيد من تفاقم المشكلة، مثل تغطية الطفل بطبقات زائدة من الملابس أو استخدام كمادات الثلج مباشرة، حيث قد تؤدي إلى صدمة حرارية، وأوصى باستخدام كمادات الماء الفاتر أو الحمام الفاتر لخفض الحرارة تدريجيًا، بالإضافة إلى إبقاء الطفل في بيئة ذات درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 20-22 درجة مئوية نهارًا و18-19 درجة مئوية ليلًا.

ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.. متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

وأكد ضرورة التوجه للطبيب فورًا في حال استمرار ارتفاع الحرارة لفترة طويلة، أو ظهور أعراض مثل الجفاف الشديد، الإسهال، القيء، أو فقدان الوعي، مشددًا على أن التدخل الطبي السريع يساهم في تقليل المضاعفات وحماية صحة الطفل، كما أوصى بتجنب استخدام حقن الكورتيزون دون استشارة طبية، نظرًا لما قد تسببه من آثار جانبية خطيرة.

الوقاية أفضل وسيلة لحماية الأطفال

وأشار الدكتور علي عادل في حديثه إلى أهمية الوقاية من ارتفاع حرارة الأطفال، عن طريق اختيار ملابس مناسبة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب السوائل بانتظام، كما دعا الأمهات إلى زيادة الوعي بالإسعافات الأولية الصحيحة، لضمان التعامل السليم مع حالات ارتفاع الحرارة وحماية صحة الأطفال من أي مضاعفات خطيرة.