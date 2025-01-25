ماذا تفعل عند الشعور بالجوع في الليل؟.. طبيب يكشف أطعمة تمنحك الشبع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه العديد من الأشخاص حالة من الشره الليلي للأكل، وزيادة الرغبة في تناول الطعام بشكل كبير، حتى وإن كان تناول وجباته بشكل منتظم، إلا إن في الليل قد تزيد الرغبة لتناول السكريات أو الأكلات الدسمة ما قد يزيد من الوزن بشكل كبير، وهو ما يحتاج لتقليل الشهية وملء المعدة، للهروب من مخاطر الشره الليلي.

كيفية الوقاية من الجوع في الليل؟

رصد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي لـ «الوطن» نصائح لكيفية الوقاية من الجوع في الليل، جاءت على النحو التالي:

- تناول كميات من المياه من 8 إلى 10 أكواب موزعة على مدار اليوم.

- الحرص على تناول وجبات الطعام الـ3 الأساسية في وقتها مع ضرورة احتوائها على الألياف والحبوب الكاملة.

- ضرورة تناول وجبة السناكس.

- الحرص على تناول الفاكهة ذات الألياف وبصورتها العادية دون عصر.

- تناول منتجات الألبان.

- تناول الشوكلاتة الداكنة بكميات معتدلة ما يعزز الإحساس بالشبع.

- تناول كميات مناسبة من البروتينات تقلل الشهية وتمد الجسم باحتياجاته اللازمة.

أطعمة تقضي على الشعور بالجوع في الليل

وفي حالة استمرار الشعور بالجوع الليلي، وهو زيادة الرغبة في تناول الطعام بالساعات المتأخرة من الليل، يمكنك تناول الآتي، وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية:

- تناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار والخس والجرجير.

- شرب المياه.

- في حالة الاحساس بنقص السكريات يمكن تناول الفاكهة ذات الألياف مثل البطيخ، التفاح، الخوخ، الجوافه، البرتقال، المشمش بكميات مناسبة حسب جدول السعرات المحدد.

- تناول المكسرات النيئة لزيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية.

- تناول كوب لبن أو زبادي.