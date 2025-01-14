الامارات | أحمد العلي مديراً عاماً لـ «مجموعة كلمات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، قراراً بتعيين أحمد العلي مديراً عاماً لـ«مجموعة كلمات»، الرائدة في مجال النشر باللغة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع فريق عمل «مجموعة كلمات»، ترأسته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وشاركت خلاله رؤيتها حول مستقبل نشر المحتوى العربي، مشيدة بالتزام أعضاء الفريق برسالة المجموعة وأهدافها الرامية إلى إثراء الأدب والمعرفة العربية، كما أكدت أهمية رعاية المواهب وتعزيز الإبداع في المجموعة، معربة عن إيمانها بقدرة الفريق على تحقيق إنجازات أكبر.

وأعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي عن تعيين أحمد العلي، الشاعر والمحرر والمترجم، في منصب المدير العام لـ«مجموعة كلمات»، بعد أن عمل سابقاً في منصب مدير تحرير دار «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات»، حيث لعب دوراً أساسياً في تعريف جمهور واسع من القراء إلى نخبة من أبرز أدباء العالم، وتحت إشرافه وصلت أعمال الأديب الأميركي جيمس بالدوين، والكاتب الأميركي ريموند كارفر، والشاعرة والناقدة الكندية مارجريت أتوود، إلى القراء، وأسهمت في تعزيز المشهد الأدبي على صعيد المنطقة.

وحول قرارها بتعيين أحمد العلي في هذا المنصب، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمتلك أحمد العلي معرفة أدبية عميقة، ويتميز بمهاراته القيادية الإبداعية والتزامه الثابت، وبعد تعيينه في منصب المدير العام، سيلعب دوراً محورياً في توسيع نطاق تأثير مجموعة (كلمات) على قطاع النشر في الوطن العربي والعالم، كما أن رؤيته تتوافق مع رسالتنا الرامية إلى مد جسور التواصل والحوار بين الثقافات، واستعراض جماليات الأدب العربي على الساحة العالمية».

وعبّر أحمد العلي عن امتنانه للثقة التي منحتها إياه الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات»، وقال: «يشرفني أن أحصل على ثقة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، القيادية ذات الرؤية البعيدة التي لطالما ألهمتنا بشغفها بالنشر، وأتطلع إلى المساهمة في تعزيز الأسس الراسخة التي أرستها، والتعاون مع فريقنا لتعزيز رسالة مجموعة كلمات وتأثيرها الإيجابي في عالم النشر والأدب».

وسيوظف أحمد العلي خبرته في منصبه الجديد، إذ حصل على درجة الماجستير في النشر من «جامعة بيس» في نيويورك، وتلقى تدريباً مكثفاً تحت إشراف سوني ميهات، رئيس «مجموعة كنوبف دبلداي للنشر» التابعة لـ«بنغوان راندم هاوس»، كما أنه كاتب وشاعر حققت أعماله حضوراً في الساحة الثقافة العربية.