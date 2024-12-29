الامارات | ربح ورقة يانصيب بقيمة 1.22 مليار دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل أحد لاعبي يانصيب ميغا ميليونز على الكثير من المال، مع الاحتفالات بالعام الجديد، بعد سحب الرقم الفائز.

وبعد 3 أشهر دون أي فائز بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي أقيم الليلة الماضية، فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.

وكانت الجائزة الكبرى المعلنة أمس، خامس أكبر جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.

وحسب وكالة "د ب أ" سيسلم المبلغ الإجمالي للفائز على دفعات بعد ان اختار الحصول على معاش تقاعدي، يدفع على مدار 29 عاماً.

ويختار جميع الفائزين بالجائزة الكبرى تقريباً الحصول على دفعة نقدية، بلغت قيمتها في سحب الليلة الماضية نحو 549.7 مليون دولار.