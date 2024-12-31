شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 3.174 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024م، من انتزاع 3.174 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 7 ألغام مضادة للدبابات، و3.164 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 3.137 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الخوخة.

وفي محافظة لحج تمكّن الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية تبن، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة. نزع الألغام في اليمن بينما في محافظة مأرب نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر في محافظة تعز.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق ذخيرة واحد غير منفجرة بمديرية عسيلان، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان، وفي محافظة تعز نزع لغمين مضادين للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية موزع.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر إلى 5.398 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 476 ألفًا و432 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.