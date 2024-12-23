كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - تسريحات الشعر الطويل كثيرة ومتنوعة، لتتلاءم مع مختلف الأوقات والمناسبات. وخلال السنوات الأخيرة، طرأ عليها الكثير من التجدد لتواكب المرأة من خلالها تسريحات الشعر الطويل الرائجة، فيتم اعتمادها مع الغرة القصيرة حيناً ومع الغرة الطويلة حيناً آخر، إلى جانب تسريحات الشعر الطويل المرفوعة التي تمنحك إطلالةً راقيةً وأنيقةً من جهة وتشعرك بالراحة خلال المواسم كافةً. فإذا كنت من صاحبات الشعر الطويل وترغبين في الحصول على إطلالة أنثوية بلمسات شبابية عصرية، تابعينا هنا لنرصد لك مجموعة صور تسريحات شعر طويل من وحي النجمات لإطلالة أنيقة ومريحة في آن.

تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة المبللة المسحوبة من سيرين عبدالنور

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تُلهمك النجمة سيرين عبدالنور واحدةً من تسريحات الشعر الشبابية بلمسة عصرية جذابة، وهي تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الظهر، مع الغرة المبللة الطويلة المسحوبة بالكامل إلى الخلف. هذه التسريحة أنيقة ومريحة جداً وتمنحك مظهراً أنثوياً، فضلاً عن أنها تُبرز ملامح وجهك وتسلط الضوء على مكياجك، ما يجعلها أحد الخيارات المثالية لمناسباتك بأنواعها المخلتفة. علماً بأن تسريحات الشعر المبلل بأشكالها المختلفة احتلت قائمة تسريحات الشعر في عام 2024، ومن الواضح أنها ستستمر موضة رائجة في عام 2025، بدليل ظهورها بكثرة خلال عروض الأزياء العالمية للعام المقبل.

تسريحات للشعر الطويل مناسبة لفعاليات موسم الرياض 2024 من وحي النجمات

تسريحة الشينيون الكلاسيكية بلمسة حيوية من إلهام علي

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يمكنك أيضاً أن تتألقي على طريقة إلهام علي، بواحدة من أكثر تسريحات الشعر أناقةً ورقياً، وهي تسريحة الشينيون الكلاسيكية التي ترتكز على سحب كامل الشعر إلى الخلف، ولمّه بأسلوب ناعم، إلى جانب الغرة الجانبية ذات التموجات والمسحوبة إلى الخلف، وخصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، والتي تُضفي على إطلالتك لمسات حيوية تجعل مظهرك يضج شباباً وأنوثة. هذه التسريحة خيار مثالي للمناسبات الخاصة وحفلات الزفاف. ويمكنك أيضاً أن تزينيها بأكسسوار ناعم إن رغبت.

تسريحة ضفيرة ذيل السمكة بأسلوب ذيل الحصان من ميلا الزهراني

View this post on Instagram A post shared by M E L A D |المصورة مِيلاد (@meladlens)



أما إذا كنت من عاشقات تسريحات الضفيرة الكثيرة والمتنوعة التي تناسب الشعر الطويل، ننصحك باعتماد واحدة من أجملها وأكثر راحةً وعمليةً، على طريقة الفنانة ميلا الزهراني، وهي تسريحة ضفيرة ذيل السمكة بأسلوب ذيل الحصان المنخفض مع الشعر البف المسحوب إلى الخلف والغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه. هذه التسريحة أنيقة وعملية، وتناسب أوقات العمل والعزومات والمناسبات أيضاً. وهي تناسب بشكل خاص الملابس والفساتين المكشوفة، كونها تبرز جمالها.

تسريحة الكعكة المصقولة العالية مع الغرة الستارة من ماريا بحراوي

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هذه التسريحة تناسب النساء في جميع الأعمار، فهي تسريحة أيقونية جذابة وأنيقة، تبرز ملامح الوجه، وتمنح الشابات إطلالات أنثوية أنيقة، والمتقدمات في السن مظهراً راقياً بلمسات شبابية عصرية. يمكنك اعتماد تسريحة الكعكة المصقولة العالية على طريقة الفنانة ماريا بحراوي، وإلى جانبها اعتمدي الغرة الستارة المنسدل على الجبين وعلى جانبي الوجه. هذه التسريحة خيار رائع للمناسبات، لا سيما حفلات زفاف الأقارب والأصدقاء، حيث تمنحك مظهراً يجمع بين الرقي والأناقة والراحة في الوقت نفسه.

تسريحة ذيل الحصان الويفي العالية من نوال الزغبي

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أما الفنانة نوال الزغبي فتلهمك بدروها واحدةً من تسريحات الشعر الطويل الأيقونية، والتي لطالما كانت من التسريحات الأكثر شعبيةُ ورواجاً بين النساء عموماً والنجمات بشكل خاص. فهي من جهة تبرز جمال شعرك من خلال التموجات الويفي المنسدلة، ومن جهة أخرى تمنحك مظهراً مريحاً جداً من خلال الغرة الأمامية المسحوبة بالكامل إلى الخلف. وهي من تسريحات الشعر التي تلائم كافة الأوقات والمناسبات. كما تضمن لك مظهراً أكثر شباباً كونها تجعل الوجه مرفوعاً ومشدوداً.

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تسريحة الشعر الويفي المنسدل الكلاسيكية من نجوى كرم

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تسريحة الويفي المنسدلة الكلاسيكية غنية عن التعريف، فنادراً ما نجد امرأة لا تميل إليها أو ترغب في اعتمادها في الكثير من الأوقات. وهي تُعد خياراً مثالياً لذوات الشعر الطويل اللواتي يرغبن في إبراز جمال وحيوية شعرهن، كما للنساء ذوات الشعر الخفيف كونها تمنح الشعر حجماً إضافياً وتجعله يبدو أكثر كثافة. يمكنك اعتماد تسريحة الشعر الويفي المنسدل الكلاسيكية على طريقة نجوى كرم، مع خصلات الشعر الهايلايت الأشقر والفرق النصفي.

تسريحة الشعر المموج مع الغرة المرفوعة بأسلوب الكعكة من ياسمين صبري

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من جهتها، تلهمك الفنانة ياسمين صبري تسريحة شعر مريحة وأنيقة في آن، وتضمن لك مظهراً شبابياً في كل الأوقات من دون استثناء، وهي تسريجة الشعر المموج المنسدلة على الظهر والكتفين، مع الغرة المسحوبة إلى الخلف والمثبتة بأسلوب الكعكة العالية. إنها تسريحة الشغر في غاية الجمال والأنوثة، تبرز جمال شعرك ووجهك في آن، وتُعد من أفضل الخيارات للعزومات ولإطلالاتك العملية، فلا تترددي في اعتمادها.