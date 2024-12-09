هكذا تألقت النجمات السعوديات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - نجمات سعوديات، خفطن الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، بدورته الرابعة، بإطلالتهن المبهرة، التي جمعت بين الرقي والأصالة، ما عكس روح الحدث الفني الكبير. وقد تألقت النجمات بصيحات جمالية آسرة، جمعت بين المكياج الناعم والقوي، بأساليب عصرية، وتسريحات شعر متناغمة مع إطلالتهن الراقية والأنيقة، سواء التسريحات المرفوعة بإتقان، أو المنسدلة بأسلوب طبيعي وعفوي.

هذه الصيحات الجمالية للنجمات السعوديات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، تؤكّد على تطور المشهد الجمالي في المملكة وتكامله مع الثقافات العالمية، مع الحفاظ على لمسة التراث.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك، صيحات جمالية راقية من النجمات السعوديات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، التي شكلت نموذجاً ملهماً للإبداع والابتكار في عالم الجمال.

نور الخضراء بأحمر شفاه كرزي وتسريحة الشينيون المبعثرة

نور الخضراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـسيدتي

النجمة نور الخضراء، تألقت بفستان باللون الأحمر بدرجة الياقوتي المزدان بطبقات من الكشاكش منفذة بالقماش المزموم في جزئه العلوي المنسدل عند الأكتاف ويتسم بقصة ضيقة ومستقيمة، وهو من الساتان الحريري اللامع. ونسَّقت مع إطلالتها مكياجاً كلاسيكياً راقياً ارتكز على الظلال الوردي الناعمة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، وإضاءة زاوية العين الداخلية بالشيمر. وبدت بشرتها مشرقة بالفاونديشن المناسب للون بشرتها، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الكرزي البارز، وزينت شعرها بتسريحة الشينيون المبعثرة، مع الغرة الويفي المنسدلة على جانب الوجه.

ماريا البحراوي بمكياج مشرق وتسريحة الويفي

ماريا البحراوي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 - تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

جذبت إطلالة الممثلة الشابة ماريا البحراوي الأنظار، خلال حفل عرض فيلم "هوبال" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، حيث أطلت بفستان وردي خالٍ من الأكمام، يتسم بتنورة منفوخة ذات قَصة أميرية واسعة من التول الوردي. واختارت مكياجاً ناعماً يبرز ملامحها الطبيعية، مع اعتماد درجات الوردي الناعمة التي انسجمت مع لون الفستان. تم التركيز على عينيها باستخدام ظل ترابي خفيف على الجفون العلوية، وتحديد عينيها بخط ناعم من الكحل الأسود، ورموش كثيفة. أما مكياج البشرة فأتى بتغطية متوسطة؛ أضاءها البلاشر المشرق على الخدود، وأحمر الشفاه باللون الوردي. وأكلمت إطلالتها، بتسريحة منسدلة بتموجات طبيعية تنساب بنعومة على كتفيها، فأتت إطلالتها متناغمة مع أجواء السجادة الحمراء.

ميلا الزهراني بمكياج سموكي وتسريحة ويفي مرفوعة

ميلا الزهراني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

بطلة فيلم "هوبال"، الممثلة الشابة ميلا الزهراني، تألقت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، حيث أطلّت بفستان من الساتان الحريري الأسود ذي قصة طويلة ومستقيمة تنحدر إلى الأسفل مع ذيل قصير من الوراء، واختارت مكياج عيون سموكي ناعماً بدرجات اللون البني مع الرموش البارزة والكحل الناعم، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي ومكياج البشرة المصقول بنغمات وردية منحت بشرتها الحنطية إشراقاً وحيوية. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي المرفوعة بأسلوب مبعثر مع القصيرة المنسدلة على الجبين وجانبي الوجه.

أسيل عمران بمكياج عيون دخاني وتسريحة الشينيون العالية

أسيل عمران في مهرحان البحر الأحمر السينمائي -تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

الممثلة أسيل عمران، تألقت بإطلالة ملكية مفعمة بالأنوثة، حيث اختارت فستاناً من الكريب بلون الباستيل الوردي المطرز بخيوط براقة من الفضة، وهو يتسم بتقنية تفريغ للقماش وهو منسق بعناية مع كاب من الخامة نفسها وينحدر ليلامس الأرض، ما أضفى عليها إطلالة ملكية. واعتمدت مكياج عيون دخانياً الذي ارتكز على دمج ظلال العين النيود الوردي على الجفن العلوي مع الظل الدخاني عند زاوية العين الخارجية والرموش المستعارة وأحمر الشفاه النيود، أما مكياج البشرة فأتى بتغطية متوسطة أضاءها البلاش المشرق على الخدود. كذلك، تألقت بتسريحة الشينيون العالية بالفرق النصفي وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

ما رأيك التعرف إلى النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بيومه الرابع: إطلالات جمالية كلاسيكية راقية

إلهام علي بتسريحة شعر ذيل الحصان المالسة

إلهام علي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي- تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

أبهرت الممثلة السعودية إلهام علي، عدسات الكاميرا بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، حيث تألقت بفستان أنيق باللون الأحمر الداكن مزين بتطريزات لامعة تبرز تفاصيل التصميم بأسلوب عصري وراقٍ. تصميم الفستان مع القطع الهندسية من الأعلى أضفى لمسة فنية على إطلالتها. واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان المالس، مع الفرق النصفي، ما أظهر جمالها الطبيعي وأكمل إطلالتها الكلاسيكية العصرية، التي أتت متناغمة جداً مع هذا الحدث السينمائي المميز.

فاطمة البنوي بمكياج ذهبي ناعم وتسريحة ذيل الحصان المالسة

فاطمة البنوي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ"الخليج 365"

تألقت النجمة فاطمة البنوي على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، بزي راق، هو عبارة عن بدلة باللون الكريمي تتألف من بلوزة طويلة من الكريب مطرزة بخيوط وأحجار فضية ومنسقة مع سروال واسع الساقين. واختارت مكياجاً ذهبياً ناعماً، ارتكز على تطبيق ظلال العيون الذهبية فوق الجفن المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة الموحد والمناسب للون البشرة البيضاء مع البلاش البرونزي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المالسة، مع الفرق الجانبي للغرة الجانبية. فبدت غاية في الرقي والأناقة.