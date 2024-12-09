الامارات | على غرار الأميرة ديانا.. بنطال كابري يعود بقوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الموضة النسائية عودة قوية لبنطال كابري المفعم بالأنوثة، الذي تألقت به الأميرة ديانا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وأوضحت مجلة «Brigitte» أن بنطال كابري الذي ترجع تسميته إلى جزيرة كابري الإيطالية، تألقت به أخيراً أيضاً عارضات الأزياء والنجمات العالميات، مثل بيلا حديد وفيكتوريا بيكهام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بنطال كابري يمتاز بقصّة ثلاثة أرباع، حيث يصل طوله إلى منتصف الساق تقريباً، مشيرة إلى أنه يتمتع بطابع ينطق بالرقة والأنوثة. وأشارت المجلة إلى أن بنطال كابري يتمتع هذا الموسم بمظهر رزين ومتحفظ، حيث إنه لا يزدان بنقوش الزهور كما كان الحال سابقاً، وإنما يكتسي في الغالب باللون الأسود ليضفي على المظهر طابعاً جدياً من ناحية، ويمثل أساساً جيداً للتنسيق من ناحية أخرى.

وبالنسبة للأحذية المناسبة، أوضحت المجلة أن بنطال كابري يتناغم مع الأحذية التي تترك الجزء العلوي من القدم مرئياً، وذلك لإطالة السيقان بصرياً. وتشمل الموديلات المتناغمة صندل «الميول» والصندل ذا إبزيم الكاحل وحذاء الباليرينا، لاسيما حذاء الباليرينا ذي المظهر الشبكي الذي يشهد رواجاً كبيراً في الوقت الحالي.