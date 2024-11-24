توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

تألق طاقتك وجاذبيتك هذا الأسبوع ، برج الدلو ، ستجذب الحب أو الخدمات. مطاردة المال كل هذه الأيام. يجلب الأسبوع المقبل عقبات خفية ، لأنك ، ربما لا شعوريا ، لا تريد المستقبل العاطفي الذي يتطلبه وضع مالي أو وظيفي معين. لا تزال المصالح القانونية والفلسفية والتعليمية والسفر البعيد والإعلام قوية للأسابيع المقبلة. هناك حلاوة وحظ معتدل في هذه الآن ، والتي يمكن أن تبلغ ذروتها في فرصة رائعة أو حب التنمية. يمكن لجهة اتصال رائعة أن تدفعك نحو النجاح الوظيفي المالي. ضمان الرعاية المنزلية والمنزلية لعطلة نهاية الأسبوع