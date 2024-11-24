توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

تشعر بالتعب هذا الأسبوع ، فقط استرح ، استمتع بالعزلة الحلوة ، فكر في حياتك. طاقتك ترتفع في وقت لاحق. يقدم هذا الأسبوع علاقة محظوظة أو جدلية. الأسبوع يبرز سمعتك ، وفرصة وظيفية أو تغيير. تعامل مع أعماق الحياة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل. التحقيق والبحث والبحث عن علاجات صحية والتدفق إلى العلاقة الحميمة والعواقب والالتزام بالتغييرات المالية والعاطفية و أو نمط الحياة. يمكن أن تصل هذه إلى ذروة جميلة أو خط الحظ في الوقت الحالي. الأيام أكثر عملية أو روحية أو حكومية أو سرية ، وأكثر حسية ، ورومانسية ، وجميع الأيام محظوظة ماليا