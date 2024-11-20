ما هي البشرة الدافئة والباردة والمحايدة؟ دليل شامل لاختيار الألوان المناسبة لك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة والمكياج، يعد تحديد نوع بشرتك من أهم الخطوات لتحقيق إطلالة مثالية. من أبرز التصنيفات التي يتم الاعتماد عليها في هذا السياق هو تصنيف البشرة إلى دافئة، باردة أو محايدة. معرفة نوع بشرتك يساعدك في اختيار الألوان الأنسب لمكياجك، وكذلك في اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تناسبك بشكل أفضل.

معرفة نوع بشرتك هي خطوة أساسية نحو إطلالة متكاملة ومتناسقة. سواء كانت بشرتك دافئة، باردة، أو محايدة، فهناك دائما طرق لاستغلال هذه المعلومات للحصول على مكياج متناسق ومثالي، وأيضاً اختيار المنتجات التي تعزز صحة بشرتك.

هل تساءلت يوماً لماذا بعض الألوان تبرز جمال بشرتك بينما تجعل البعض الآخر يبدو باهتاً؟ الإجابة تكمن في فهم درجة لون بشرتك، سواء كانت دافئة أو باردة أو محايدة. هذا الفهم سيساعدك على اختيار الألوان المثالية لملابسك ومكياجك، مما يضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة والجاذبية.

فيما يلي، سنجيبك عن سؤال ما هي البشرة الدافئة والباردة والمحايدة؟ ونساعدك على معرفة نوع بشرتك و الألوان التي تناسب كل نوع .

ما هي درجات لون البشرة؟

درجات لون البشرة تصنف بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية: البشرة الدافئة، البشرة الباردة، والبشرة المحايدة. هذه التصنيفات تساعد على تحديد الألوان التي تناسب البشرة بشكل أفضل، سواء في المكياج أو اختيار الملابس. إليك توضيح لهذه الفئات:

البشرة الدافئة (Warm Skin Tone)

الخصائص:

تحتوي على تدرجات لونية ذهبية أو صفراء.

تميل إلى أن تكون بشرة دافئة ولامعة.

يمكن أن تكون هذه البشرة فاتحة أو متوسطة أو داكنة.

التفاعل مع الشمس:

تتحول إلى اللون البرونزي بسهولة عند التعرض لأشعة الشمس.

الألوان المناسبة:

الألوان الدافئة مثل البرتقالي، الأحمر الدافئ، الذهبي، البرونزي، والأصفر.

مكياج العينين بألوان دافئة مثل البني، الذهبي، والألوان الترابية.

البشرة الباردة (Cool Skin Tone)

الخصائص:

تحتوي على تدرجات لونية وردية أو زرقاء.

تكون بشرة ناعمة، فاتحة أو متوسطة، وتظهر بشكل طبيعي في درجات البرد.

التفاعل مع الشمس:

تميل إلى الاحمرار بسهولة وتصاب بحروق الشمس بسرعة، بدلاً من التسمير.

الألوان المناسبة:

الألوان الباردة مثل الأزرق، الوردي، الفضي، البنفسجي، والألوان التي تحتوي على تدرجات باردة.

المكياج البارد مثل الآيشادو الفضي أو الوردي، وأحمر الشفاه باللون الوردي الفاتح أو البرغندي.

البشرة المحايدة (Neutral Skin Tone)

الخصائص:

مزيج من التدرجات الدافئة والباردة.

قد تحتوي على مزيج من اللون الذهبي والوردي أو تدرجات لون بشرة مائلة للون البيج أو الخوخي.

التفاعل مع الشمس:

تميل البشرة المحايدة إلى اكتساب لون برونزي عند التعرض للشمس، لكنها لا تتحول إلى اللون الوردي بسهولة كما في البشرة الباردة.

الألوان المناسبة:

أصحاب البشرة المحايدة يمكنهم ارتداء الألوان الدافئة والباردة، مثل اللون البيج، الوردي، البني، والذهبي.

يمكنهم استخدام ألوان مكياج متنوعة بين الدافئ والبارد، مثل مكياج العينين بألوان محايدة مثل البيج والبني.

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كيفية تحديد نوع بشرتك

امرأة تجري اختبار الأوردة لمعرفة نوع بشرتها

لتحديد ما إذا كانت بشرتك دافئة، باردة، أو محايدة، يمكنكِ إجراء عدة اختبارات بسيطة لمعرفة الدرجة التي تتناسب معك بشكل أفضل. إليك الطرق التي يمكن من خلالها تحديد نوع بشرتك:

اختبار الأوردة في المعصم

الخطوات:

انظري إلى الأوردة في معصمك (أو منطقة أخرى من جلدك تكون واضحة). لاحظي لون الأوردة.

ماذا تلاحظين؟

البشرة الدافئة: إذا كانت الأوردة تظهر بلون أخضر، فهذا يدل على أن بشرتك دافئة.

إذا كانت الأوردة تظهر بلون أخضر، فهذا يدل على أن بشرتك دافئة. البشرة الباردة: إذا كانت الأوردة تظهر بلون أزرق أو بنفسجي، فهذا يعني أن بشرتك باردة.

إذا كانت الأوردة تظهر بلون أزرق أو بنفسجي، فهذا يعني أن بشرتك باردة. البشرة المحايدة: إذا كان لون الأوردة مزيجاً من الأزرق والأخضر أو يصعب تحديده بوضوح، فهذا يعني أن بشرتك محايدة.

اختبار المجوهرات (الذهب والفضة)

الخطوات:

جربي ارتداء مجوهرات ذهبية وأخرى فضية. انظري أي نوع من المجوهرات يبدو أفضل عليك.

ماذا تلاحظين؟

البشرة الدافئة: المجوهرات الذهبية تبدو أفضل عليكِ وتبرز جمال بشرتك.

المجوهرات الذهبية تبدو أفضل عليكِ وتبرز جمال بشرتك. البشرة الباردة: المجوهرات الفضية تظهر أفضل على بشرتك.

المجوهرات الفضية تظهر أفضل على بشرتك. البشرة المحايدة: يمكن أن تتناسب الذهب والفضة مع بشرتك على حدّ سواء.

اختبار لون الجلد عند التعرض للشمس

الخطوات:

تعرضي لأشعة الشمس (باعتدال وباستخدام واقٍ من الشمس) لبعض الوقت.

ماذا تلاحظين؟

البشرة الدافئة: إذا كانت بشرتك تتحول إلى اللون البرونزي أو الذهبي بعد التعرض لأشعة الشمس.

إذا كانت بشرتك تتحول إلى اللون البرونزي أو الذهبي بعد التعرض لأشعة الشمس. البشرة الباردة: إذا كانت بشرتكِ تحترق بسرعة وتصبح حمراء أو وردية بدلاً من التسمير.

إذا كانت بشرتكِ تحترق بسرعة وتصبح حمراء أو وردية بدلاً من التسمير. البشرة المحايدة: تميل إلى التسمير بشكل طبيعي ولكن ليس سريعاً جداً، أو لا تحترق بسهولة.

اختبار تدرج اللون (اختبار اللون العام)

الخطوات:

قفي أمام مرآة في إضاءة طبيعية. لاحظي لون بشرتك العام في وضح النهار.

ماذا تلاحظين؟

البشرة الدافئة: إذا كنت ترين تدرجات صفراء أو ذهبية أو شعور دافئ في لون بشرتك.

إذا كنت ترين تدرجات صفراء أو ذهبية أو شعور دافئ في لون بشرتك. البشرة الباردة: إذا كنت ترين تدرجات وردية أو زرقاء أو شعور بارد في لون بشرتك.

إذا كنت ترين تدرجات وردية أو زرقاء أو شعور بارد في لون بشرتك. البشرة المحايدة: إذا كانت بشرتك تبدو مزيجاُ من التدرجات الدافئة والباردة (أي مزيج من الوردي والذهبي).

اختبار لون الشعر والعينين

الخطوات:

لاحظي لون شعرك وعينيك في الضوء الطبيعي.

ماذا تلاحظين؟

البشرة الدافئة: الشعر قد يكون ذهبياً، بنياً دافئاً، أو أحمر، والعينان قد تكونان بنية أو عسلية.

الشعر قد يكون ذهبياً، بنياً دافئاً، أو أحمر، والعينان قد تكونان بنية أو عسلية. البشرة الباردة: الشعر قد يكون أشقر، بني داكن، أو أسود مع تدرجات باردة، والعينان قد تكونان زرقاء، خضراء أو رمادية.

الشعر قد يكون أشقر، بني داكن، أو أسود مع تدرجات باردة، والعينان قد تكونان زرقاء، خضراء أو رمادية. البشرة المحايدة: يمكن أن تحتوي على مزيج من الألوان مثل الشعر البني المحايد أو الأشقر مع عيون فاتحة أو داكنة.

أهمية معرفة درجة لون البشرة

امرأة تضع كريم أساس مناسباً للون بشرتها



معرفة درجة لون بشرتك، هي خطوة أساسية في الحصول على مظهر متناسق ومتألق. تساعدك هذه المعرفة في اختيار الألوان المناسبة للمكياج، الملابس، والمجوهرات، كما تسهم في تحسين روتين العناية بالبشرة بما يتناسب مع احتياجاتها.