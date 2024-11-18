توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

مهنياً: انت مقبل على فترة ذهبية انت زعيم الشعبية تحقق مشروع العمر امور مهمة ستتحقق في الايام القادمة الشمس في برجك تنتقل في نهاية الاسبوع الى القوس مفروض تكون الاجواء جيدة بشكل عام خاصة انت مرتاح مدعوم من مواقع الكواكب في البيت الثاني البيت الثاني بيت المال فيبرم دولاب الحظ لصالحك ماليا ربح مكاسب تستعيد اموال وتربح البداية يطالعك الحظ بظروف فلكية مميزة ومتنوعة انفراجات تودد تكاتف باب الحظ مفتوح امامك

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية والعائلية انسجاما وحبا وسط اجواء هادئة ولطيفة تتعزز الروابط وتعيد لم الشمل وتقرب وجهات النظر والقلوب ويتم التواصل مع الشريك على نحو رومانسي وناضج للعازب وجود كوكب الحب في برج الجدي ما يجعلك تسعى الى تلطيف الاجواء بحيث تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب