القاهره - الخليج 365
مهنياً: اصلا هو اسبوع ممتاز رائع جدا تقريبا من اوله الى اخره التاثيرات الفلكية داعمة مقوية لك تعطيك امل وقدرة حتى تحقق الكثير من الانجازات خاصة مع انتقال بلوتون من مواجهة برجك من الجدي الى برج الدلو الهوائي الصديق اسبوع مهم جدا جدا الحدث الابرز انتقال الشمس الى القوس الى موقع مناسب جدا لك فيفتح امامك ابواب النجاح والارتياح والابداع فانت انسان تتميز عن غيرك بمرونتك ودبلوماسيتك وقدراتك على الخلق والابداع
عاطفياً: قد لا تكون الظروف الشخصية على ما يرام في هذه الفترة تحت تاثير كوكب الزهرة في الجدي المواجه لبرجك فالغضب سينتقل معك في كل مكان وسينعكس ذلك سلبا على علاقتك مع محيطك القريب والحميم حاول ان تتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب حاذر من الخلافات والجفاء لا سيما اذا كانت العلاقة جديدة او غير مستقرة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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