القاهره - الخليج 365
مهنيا: حدثين مهمين في هذا الاسبوع الحدث الاول انتقال الشمس من العقرب الى برج القوس الصديق التي تنضم الى عطارد والحدث الثاني وجود المريخ في برجك حظوظك فةق الريح بداية فترة واعدة بارتياح وصداقات دافئة فترة غنية بمشاريعها واحداثها البناءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية فتكون السباق في كل الامور تغييرات مهمة بانتظارك
عاطفياً: تتقرب هذا الاسبوع من الحبيب والاحبة والاصدقاء وتعطي العائلة اهتماما اكبر فيصبح الجو العاطفي جذابا اكثر فتسرع للتمتع والارتياح في احضان اهل بيتك وقد يحمل اليككوكب الزهرة من برج الجدي مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. للعازب تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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