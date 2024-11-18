توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

مهنياً: ما بعرف كيف بدي اوصف لك المشهد الفلكي انت ملك الابراج بلا منازع انت آخذ الحظ كله من بداية الاسبوع الى آخره اسبوع مهم جدا اسبوع ناجح مليئ بالظروف الايجابية اسبوع يعطيك حقك ما يجعلك تتقدم بنجاح باهر كما يحمل احداثا مفصلية فتحصد مساعيك نجاحا ونتائج ممتازة التفاهم موجود فتتوضح الامور وتصحح الاخطاء وتحصل على فرصة ثمينة لاحراز تقدم وانتصار اجواء ايجابية جدا بل قد تكون الافضل شعبيتك تزداد انت مقبل على اسبوع ذهبي انت زعيم الشعبية

عاطفياً: تبدو حياتك متناغمة جداً تشعر بالاستقرار اكثر تزداد شعبيتك وتتنوع نشاطاتك قد تهتم بأحد افراد عائلتك وتسير الامور بشكل جيد مع وجود الزهرة في موقع مناسب من برج الجدي فيكون المناخ العاطفي جيد جدا ورومنسي للعازب, تسير الأمور على افضل ما يرام وتكون على موعد مع عواطف حارّة وارتباط رسمي او خبر سعيد يخص الحبيب