القاهره - الخليج 365
مهنياً: احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع البداية مع الخبر السار هو انتقال الشمس من برج العقرب من البيت السابع المواجه لبرجك الى برج القوس الصديق الى البيت الثامن تنتهي الضغوط وتبدأ الامور بالتحسن كما تتسهل الاعمال الجو العام يتغير لصالحك فترة مهمة لتقديم ما يجب تقديمه من اوراق وملفات قضائية استشفائية فحوصات اكاديمية او تفكر في عمل جديد يقوي مردودك المالي في مطلع الاسبوع
عاطفياً: تكون الاجواء الشخصية ممتازة تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الجدي الترابي الصديق فلا تبق وحيدا فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاهل والاحبة للعازب تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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