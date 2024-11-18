توقعات مولود برج "الثور" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

مهنياً: احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع البداية مع الخبر السار هو انتقال الشمس من برج العقرب من البيت السابع المواجه لبرجك الى برج القوس الصديق الى البيت الثامن تنتهي الضغوط وتبدأ الامور بالتحسن كما تتسهل الاعمال الجو العام يتغير لصالحك فترة مهمة لتقديم ما يجب تقديمه من اوراق وملفات قضائية استشفائية فحوصات اكاديمية او تفكر في عمل جديد يقوي مردودك المالي في مطلع الاسبوع

عاطفياً: تكون الاجواء الشخصية ممتازة تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الجدي الترابي الصديق فلا تبق وحيدا فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاهل والاحبة للعازب تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب