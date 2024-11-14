الامارات | أخفى جثة والده 4 سنوات في ثلاجة للحصول على رواتب الضمان الاجتماعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قام رجل بإخفاء جثة والده داخل ثلاجة في الفناء الخلفي لمنزله سنوات طويلة لكي يحصل على شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة به.

واستجابت إدارة شرطة أريزونا لبلاغ في 22 أكتوبر بأن جوزيف هيل جونيور، 51 عامًا، ربما يخفي جثة في حديقته.

وفي البداية رفض هيل السماح للشرطة بالاقتراب من الثلاجة، وفقًا لتقارير ABC 15 Arizona. فحصل المحققون على أمر تفتيش للمنزل وبعد عدة أيام تمكنوا من تفتيش الثلاجة التي كانت مغلفة بشريط لاصق وبطانيات وأقمشة مشمعة علما أنها كانت غير متصلة بالتيار الكهربائي لبضعة أشهر.

وأخيرا أخبر هيل المحققين أن والده توفي في المنزل قبل أربع سنوات، وأنه اشترى الثلاجة لتخزين الجثة بداخلها. وقال رجال الشرطة إن هيل ادعى بعد ذلك أنه نقل الثلاجة في مناسبات مختلفة على مدار السنوات القليلة الماضية وكان ينوي دفن والده في قطعة أرض أو في الصحراء.

كما كشف أنه لم يبلغ عن وفاة والده لأنه كان يخشى أن يفقد المنزل الذي تم بناؤه في الستينيات. وفي الوقت نفسه، استمر هيل في صرف شيكات الضمان الاجتماعي لوالده حتى العام الماضي.

وتم القبض على هيل يوم الثلاثاء الماضي ووجهت إليه تهمة إخفاء جثة والفشل في الإبلاغ عن الوفاة، وفقًا لوثائق المحكمة. وتم حجزه في سجن مقاطعة ماريكوبا بكفالة نقدية قدرها 25000 دولار.