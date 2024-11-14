مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - في جوٍ من الفخامة والحضور الفني الكبير، أقيم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الخامسة والأربعين في مدينة القاهرة، وتحديداً داخل الأوبرا المصرية، حيث استقبلت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات وصناع السينما. وسيشهد المهرجان الذي يمتد إلى تسعة أيام، من 13 وحتى 22 نوفمبر، مشاركة 190 فيلماً من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، و37 عرضاً عالمياً أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تألقت خلال الافتتاح مجموعة من النجمات العربيات اللواتي اخترن صيحات مكياج تنوعت بين المكياج الناعم بألوان هادئة والمكياج القوي بألوانه البارزة، فيما اخترن تسريحات شعر أنيقة تراوحت بين المرفوعة والمنسدلة. ومن "الخليج 365" نرصد لك أبرز أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تألقت بها النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024، فما رأيك بها؟

أروى جودة بمكياج دافئ مات وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

أروى جودة- تصوير يحيى أحمد خاص الخليج 365



الممثلة أروى جودة تألقت بإطلالة جذابة لفتت الأنظار إلى جانب خطيبها، اعتمدت فيها صيحة المكياج المات بدرجات ظلال العيون الدافئة، حيث تم فيه استخدام ظلال العيون المات بدرجات اللون البني فوق الجفن العلوي، مع الكحل الأسود داخل العين وأحمر الشفاه النيود المات، وجاء مكياج البشرة مصقولاً بتغطية ناعمة ذات نغمات برونزية. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق الجانبي.

بشرى بمكياج زهري لامع وتسريحة الكعكة العالية

الفنانة بشرى- تصوير يحيى أحمد خاص الخليج 365

الممثلة بشرى تألقت على طريقتها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته الـ45، حيث اختارت صيحة المكياج الزهري القوي اللامع، الذي جاء مرتكزاً على استخدام اللون الزهري المشرق كقاعدة أساسية للجفون، وتم دمجه مع ظل العين البني على منبت الجفون العلوية والسفلية، إلى جانب الكحل البني على الخط المائي للعين والرموش المستعارة البارزة، فيما اعتمدت أحمر الشفاه الزهري اللامع المحدد بقلم تحديد الشفاه البني، أما مكياج البشرة فجاء بتغطية كاملة سيطرت عليها النغمات المشمشية المشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية الويفي المنسدلة.

إنجي المقدم بمكياج فضي غليتر وتسريحة البيتش ويفي

انجي المقدم- تصوير يحيى أحمد خاص الخليج 365

الممثلة إنجي المقدم بدورها تألقت بحضورها الأنثوي الجذاب على الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته لهذا العام، فاختارت إطلالة ناعمة جاءت مرتكزة على صيحة مكياج العيون الغليتر باللون الفضي الذي غمر كامل الجفن العلوي، حيث استخدمت ظلال العيون بأسلوب غني وكثيف لإبراز العين إلى جانب استخدام الظل نفسه على منبت الجفن السفلي، جنباً إلى جنب مع الكحل الأسود داخل العين والرموش الطويلة والكثيفة، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود القريب إلى لون بشرتها، فيما اعتمدت مكياجاً مصقولاً للبشرة بنغمات برونزية متوهجة. ونسقت مع مكياجها تسريحة البيتش الويفي بالفرق النصفي.

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ياسمينا العبد بمكياج وردي متلألئ وتسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع

ياسمينا العبد - تصوير يحيى أحمد خاص الخليج 365



من جهتها، تألقت الممثلة ياسمينا العبد بإطلالة أنثوية بلمسات متلألئة ومضيئة، وتحديداً لجهة المكياج، حيث اعتمدت موضة مكياج العيون الوردي اللامع جداً الذي ارتكز على ظلال العيون الوردية المتلألئة اللامعة على كامل الجفن العلوي مع الكحل البني الناعم المسحوب إلى خارج العين، وطبقات عدة من الماسكرا، فبدت عيناها الواسعتان في منتهى الجمال، كذلك اختارت موضة أحمر الشفاه الغلوسي باللون الوردي، ومكياج بشرة ناعمة بنغمات وردية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع الغرة المسحوبة إلى الخلف.

هنا شيحة بمكياج مشرق وتسريحة كعكة الباليرينا

هنا شيحة -تصوير يحيى أحمد خاص الخليج 365

الممثلة هنا شيحة حضرت من جانبها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024، فتألقت على السجادة الحمراء بإطلالة مشرقة؛ اعتمدت فيها مكياجاً خافتاً باللون الزهري لكل من العيون وأحمر الشفاه، حيث تم دمج ظلال العيون الزهرية الخافت فوق الجفن العلوي، مع لمسة مضيئة عند مدمع العين وطبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب أحمر الشفاه النيود الوردي الغلوسي ومكياج البشرة المشرق بالنغمات الوردية. كذلك، تألقت بتسريحة كعكة الباليرينا العالية مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

ليلى علوي بمكياج سموكي برونزي مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

ليلى علوي-تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



النجمة ليلى العلوي صاحبة الملامح الجذابة والإطلالات الجمالية الراقية، تألقت على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024، بإطلالة جمالية خطفت الأنظار، اعتمدت فيها مكياج عيون سموكي برونزياً جذاباً زاد ملامحها دفئاً وجمالاً، حيث تم دمج ظلال العيون البرونزية الدافئة فوق الجفن العلوي بأسلوب السموكي مع الرموش البارزة، الى جانب أحمر الشفاه الأحمر الغامق ومكياج البشرة المصقول بنغمات برونزية متوهجة. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق الجانبي.