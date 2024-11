أفضل إصدارات العطور للشتاء: روائح دافئة وغنية تناسب أجواء الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يعتبر الشتاء الوقت المثالي لتبديل العطر الخاص بك ليتناسب مع المشاعر الدافئة المريحة لهذا الموسم. إن أحدث إصدارات العطور لفصل الشتاء تدور حول احتضان الروائح الغنية والأعمق التي تثير الدفء والرفاهية والجو الساحر للأشهر الباردة. فكري في ملاحظات حارة، خشبية، ومزيج مقترن بالأزهار الحساسة التي تبث فيك الراحة والدفء. سواء كنت تبحثين عن عطر جريء لإدلاء بيان أو رائحة ناعمة لموسم الشتاء، تم تصميم مجموعة عطور نسائية مثالية لفصل الشتاء لتكملة مزاج الهواء الهش في هذا الموسم والسحر الاحتفالي.

استكشفي مع "الخليج 365" أحدث العطور الشتوية التي ستمنحك رائحة رائعة.

عطر All Of Me من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن تتوقعيه من عطور نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez، فهو سيكون دائماً تلك الرائحة الزهرية المذهلة. آخر إطلاق من العلامة التجارية All Of Me Eau de Parfum Intense هو نسخة أكثر جرأة من Original All of Me Eau de Parfum. يحتفظ الإصدار الجديد بالمزيج الساحر من الورد، والإمرانيوم، والخشب الصندل، تضاف إلى نغمات باقة من زهرة السوسن، والياسمين سامباك. إنه عطر متطور وأنثوي ومغر في وقت واحد.

عطر Un Paseo Por Madrid Doré من لويفي Loewe

عطر Un Paseo Por Madrid Doré من لويفي Loewe هو عطر فاخر يجسّد روح المدينة الإسبانية مدريد، ويأخذك في رحلة عبر الزمن ليعيد إحياء الأجواء السينمائية الكلاسيكية في سينما دوريه المميزة. هذا العطر هو تكريم لجماليات الماضي وحس الفن السينمائي، ويعكس جوهر مدينة مدريد بكل تفاصيلها الغنية والمميزة. يمزج Loewe Un Paseo Por Madrid Doré بين الملاحظات الزهرية، العطرية، والخشبية، ليخلق تجربة حسية فريدة وفاخرة.

Loewe Un Paseo Por Madrid Doré ليس مجرد عطر، بل هو تجربة سينمائية عطرية تنقلك إلى أزمنة وأماكن أخرى. يُعد هذا العطر خيارًا مثاليًا للنساء اللاتي يعشقن العطور الغنية والمميزة التي تدمج بين الفخامة والابتكار، مع لمسة من الذكريات السينمائية العتيقة.

عطر Splendid Wood من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عطر Splendid wood من مجموعة Le Vestiaire des Parfums من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، التي تستلهم من أرشيفات السيد إيف سان لوران وأسلوبه الفريد في دمج الأقمشة الشرقية والغربية في تصميماته. هذه المجموعة العطرية تعتبر تجسيدًا لسحره، حيث تعكس القوام والأنماط الشرقية التي كانت جزءًا من إلهام المؤسس في حياته المهنية، والتي كانت محورية في العديد من تصاميمه وقطع الأزياء التي ميزته. يتميز هذا العطر بمزيج الخشب الرائع مع عمق الأخشاب النادرة المضيئة بالتوابل الباردة.

عطر Born in Roma The Gold Donna من فالنتينو Valentino

Born in Roma Gold Donna من فالنتينو Valentino هو عطر فاخر وجذاب ينتمي إلى فئة العطور الفواكه الزهرية، وقد تم إطلاقه في عام 2024 ليأخذكِ في رحلة عطرية مثيرة مليئة بالإشراق والأنوثة. يأتي هذا العطر ليكمل إبداعات فالنتينو Valentino في مجال العطور التي تجمع بين الفخامة والجمال الإيطالي التقليدي، مع لمسة عصرية تواكب أحدث الاتجاهات في عالم العطور. يبدأ Born in Roma Gold Donna برائحة الماندرين، التي تمنحكِ انتعاشًا فوريًا وحيوية تملأ الأجواء. ثم تنتقلين إلى الملاحظة الوسطى التي تفيض بأرقى الزهور، ألا وهي الغاردينيا. أما الملاحظة الأساسية، فتتميز برائحة جوز الهند الدافئة والمغذية، التي تضفي على العطر توازنًا فاخرًا ومريحًا.