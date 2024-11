الامارات | «إنترريجونال» يوفر 75 إصداراً في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طرح مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، أكثر من 75 إصداراً استراتيجياً، 10 منها جديدة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 43 والتي تعد المشاركة الأكبر للمركز، على صعيد إطلاق الكتب والسلاسل البحثية الجديدة.

وأكد "إنترريجونال" أن المشاركة في معرض الشارقة للكتاب تعد فرصة مثالية للمساهمة في تعزيز الثقافة العربية والخليجية، ويُسهم المعرض في دعم المبادرات العلمية ويشجع على نشر ثقافة القراءة، مما يعزز الهوية الثقافية ويسهم في تطوير حوار حضاري متنوع يعكس تميز وتنوع الإنتاج الفكري العربي.

وحرص المركز على طرح إصدارات في جميع التخصصات وتناسب جميع الأعمار والمستويات المعرفية، بسهولة في الطرح وعمق التحليل مع التبسيط والإيضاح وفقاً لاستراتيجيته القائمة على "إتاحة المعرفة" و"الفهم للجميع" مع طرح خصومات كبيرة على جميع الإصدارات الجديدة، إضافة إلى الحصول على الحقيبة البحثية التي تتضمن الأعمال الكاملة للمركز.

كما شهد جناح "إنترريجونال" في المعرض استقبال عدد من الزيارات الرسمية، من بينها زيارة وفد من شرطة وتلفزيون الشارقة، وزيارة نائب مدير الهيئة العامة للكتاب في مصر ياسر لطفي، بالإضافة إلى تكريم خاص لأنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات.

ويشارك "إنترريجونال" هذا العام بعدد كبير من الكتب والإصدارات الدورية والسلاسل البحثية التي تم إطلاقها بمناسبة المشاركة في المعرض أبرزها:" Hybrid Threats – The Evolutions Of Security Issues In Latin America، وContinent of The Future – Understanding the African Case، وBeijing’s Diplomacy: China's Role In Addressing International Crises" ،بالإضافة إلى الأعداد الجديدة والسابقة من الدوريات والسلاسل وأبرزها: حالة العالم، ودراسات إنترريجونال، والأقاليم، وLight House، وNew World، وغيرها من الإصدارات التي تغطي اهتمامات القراء والباحثين.