الامارات | إوزة تحطم زجاج طائرة كندية وتجبرها على هبوط طارئ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إوزة تحطم زجاج طائرة كندية وتجبرها على هبوط طارئ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2024
تعرّضت طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" تابعة لشركة Flair Airlines الكندية لحادث أثناء رحلتها بعد اصطدامها بإوزة، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي للطائرة.
ووفقاً لمجلس سلامة النقل الكندي، عادت الطائرة بسلام إلى المطار دون تسجيل إصابات بين الركاب، رغم دخول شظايا الزجاج إلى قمرة القيادة وإصابة أحد الطيارين بجروح طفيفة.
ووقع الحادث بعد فترة قصيرة من إقلاع الرحلة F8641 من تورنتو باتجاه وينيبيغ، حيث اصطدمت الطائرة بسرب من الإوز، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي وجعل الرؤية شبه منعدمة.
وأوضح أحد الطيارين أن الرؤية كانت معدومة بسبب الأضرار، لكن الطاقم تمكن من العودة بسلام إلى مطار تورنتو.
وفي تصريح لموقع Business Insider، أفاد مات كونتز، نائب رئيس Flair Airlines، بأن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، مشيدًا بقدرة الطاقم على السيطرة في ظل هذه الظروف الصعبة.
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