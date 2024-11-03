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الامارات | لاهور تسجّل مستويات تلوث قياسية

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لاهور - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز تلوث الهواء في لاهور، ثاني مدينة في باكستان، أمس - بأكثر من 80 مرة - المستوى الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية مقبولاً، فيما وصفه مسؤول محلي بأنه قياسي.

وبلغ مستوى الجسيمات الدقيقة من الفئة 2.5 في الهواء التي تسبب ضرراً كبيراً على الصحة، ذروته عند 1067، قبل أن ينخفض إلى نحو 300 في الصباح، علماً بأن أي مستوى أعلى من هذا الرقم تعتبره منظمة الصحة العالمية «خطراً».

وقال المسؤول في وكالة حماية البيئة في لاهور جهانغير أنور لـ«وكالة فرانس برس»: «لم يسبق أن وصلنا مطلقاً إلى مستوى الـ1000».

وعلى مدى أيام، بقيت مدينة لاهور مغطاة بالضباب الدخاني، وهو مزيج من الضباب والملوثات الناجمة عن أبخرة الديزل المنخفضة النوعية، والدخان الناجم عن الحرائق الزراعية الموسمية.

وأضاف أنور: «سيبقى مؤشر نوعية الهواء مرتفعاً خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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