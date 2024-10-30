ديانا كرازون في يوم ميلادها.. صيحات جمالية اتسمت بالفخامة والقوة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - منذ بداية مسيرتها الفنية في برنامج المواهب "سوبر ستار"، عُرفت الفنانة ديانا كرازون بإطلالاتها الجمالية الفخمة التي تعبر عن شخصيتها، فرسمت لنفسها أسلوباً خاصاً ومتفرداً ميزها عن غيرها من نجمات جيلها. وهي لطالما تميزت بملامحها الجذابة ووجهها الدائري الممتلئ، فأتقنت حسن الاختيار، حيث نراها تتألق في كل إطلالة لها بأساليب مكياج منوعة بطابع فخم وثقيل يلهم النساء من مختلف الأعمار إطلالات جمالية راقية، لا سيما في المناسبات والحفلات الرسمية. وتحرص ديانا كرازون في إطلالاتها على إبراز العين من خلال الظلال السموكي التي يتم دمجها مع ألوان ظلال عيون منوعة إلى جانب الكحل الأسود داخل العين. أما ألوان أحمر الشفاه فهي غالباً ما تختارها جريئة وقوية تليق بلون بشرتها البيضاء. كذلك حال تسريحات شعرها التي يغلب عليها الطابع الفخم والراقي كتسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة وتسريحة الشعر الويفي المنسدل وتسريحة الشعر المالس التي تبرز جمال شعرها ولمعانه وحيويته، مع الحفاظ على لونه الأسود.

ولمناسبة ميلادها الذي يصادف يوم 30 أكتوبر من كل عام، نرصد لك صيحات جمالية راقية وفخمة بأسلوب ديانا كرازون.

مكياج وردي مع تسريحة ذيل الحصان

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تتألق ديانا كرازون دائماً بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر الراقية، وفي واحدة من أجمل إطلالاتها اعتمدت مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الوردية التي غمرت جفن العين العلوي بأسلوب ناعم وبسيط مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين والماسكرا المطولة للرموش، وبدت بشرتها مخملية بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الوردي وأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتر، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة بالشعر الويفي مع ترك بعض خصل من الشعر والغرة منسدلة على جانبي الوجه.

مكياج زهري سموكي مع تسريحة الرفعة الناعمة

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تليق الألوان الزهرية الخافتة بملامح ديانا كرازون، حيث تدمجها أحياناً مع الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك كهذا المكياج الزهري السموكي الذي حددت من خلاله رسمة العين بأسلوب مسحوب وفخم، مع الماسكرا الكثيفة ومكياج البشرة المناسب للون بشرتها البيضاء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الناعم. أما تسريحتها فاختارتها بالرفعة العشوائية مع خصل الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج كرزي سموكي مع تسريحة ذيل الحصان

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ومن أجمل اختيارات ديانا كرازون الجمالية، هذا المكياج الكرزي السموكي الذي اختارته بأسلوب فخم يليق بالمناسبات والسهرات، حيث طبقت الظلال الكرزية المدموجة مع الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي والماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة الناعم، جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الكرزي الداكن، وجاءت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة بالغرة المصقولة لتكمل جمال إطلالتها.

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مكياج ترابي مسحوب مع تسريحة الكعكة

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وتألقت ديانا كرازون في إحدى إطلالاتها الجمالية على حسابها الرسمي في إنستغرام بمكياج ترابي مسحوب ارتكز على الظلال الترابية التي غمرت جفن العين المتحرك مع رسمة العين التي حددها الأيلاينر المجنح من الجانب السفلي، وجاء مكياج بشرتها مخملياً وموحداً مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني المحدد بالكونتور، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة الكعكة المرتفعة الضخمة مع فرق الغرة الوسطي.

مكياج ذهبي بارز مع تسريحة الكعكة الضخمة

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وبإطلالة راقية أخرى لها، اختارت ديانا كرازون مكياجاً ذهبياً بارزاً طبقت فيه ظلال العيون الذهبية على كامل جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين والماسكرا بطبقات كثيفة، وبدت بشرتها ناعمة وموحدة بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الوردي الناعم وأحمر الشفاه الوردي المات، كذلك اختارت تسريحة الكعكة الضخمة مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج سموكي براق صارخ مع تسريحة الشعر الكيرلي

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ومن أكثر اختيارات ديانا كرازون الجمالية تألقاً، هذا المكياج السموكي الصارخ الذي اختارته بلمسات براقة غمرت جفن العين العلوي مع الظلال البرونزية البراقة عند منبت جفن العين الداخلي، والماسكرا المطولة للرموش، واختارت مع مكياجها الفاونديشن البرونزي الناعم مع البلاش الترابي المخملي، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود اللامع المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك تألقت بتسريحة الشعر الكيرلي المنفوش.

مكياج سموكي ترابي مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وبمكياج سموكي ترابي لافت بنعومته، تألقت ديانا كرازون بالظلال السموكي المدموجة مع الظلال الترابية فوق جفن العين المتحرك، وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج جفن العين، مع مكياج البشرة المناسب للون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه الترابي الخفيف، كذلك جاءت تسريحة شعرها ناعمة، حيث اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع خصل من الغرة منسدلة على جانبي الوجه.