احذر.. بشرتك تكشف عن 7 أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يتجاهل الكثيرون تلك الإشارات الدقيقة التي يرسلها الجسم، لكن هل تعلم أن بشرتك بمثابة مرآة عاكسة لحالتك الصحية؟

في هذا الصدد، أوضخ خبير التغذية الروسي "إريك بيرج"، بعض العلامات التي تظهر على الوجه وتشير إلى مشكلات صحية خطيرة، خاصة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

7 علامات تحذيرية على بشرتك

انتفاح الوجه

الانتفاخ في الوجه، خاصة في منطقة الخدين والعيون، مرتبطا بارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، بالإضافة إلى علامة على احتباس السوائل في الجسم.

مشكلات الكبد

قد يكون احمرار أو اصفرار في بياض العين، بالإضافة إلى انتفاخ الجفون، علامة على وجود مشكلات في الكبد، هذا يحدث لأن الكبد المسؤول عن تصفية الدم لا يستطيع أداء وظيفته بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تراكم المواد السامة في الجسم.

الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين

لا تقتصر الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين على قلة النوم والإرهاق، بل قد تكون علامة على احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى تورم الأنسجة الرقيقة حول العينين، كما يمكن أن تكون مرتبطة بمشكلات صحية أخرى مثل الحساسية أو أمراض الكلى.

شكل الذقن وتراكم الدهون

تراكم الدهون في منطقة الذقن حالة صحية خطيرة تؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى.

ملمس الجلد

الجفاف والتقشر يكونان علامة على نقص في بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين A وفيتامين E، أما الزيوت الزائدة واللمعان تكون مرتبطة بمشاكل في الغدد الدهنية أو مشكلات في الكبد.

حب الشباب بعد المراهقة

لا يقتصر ظهور حب الشباب على فترة المراهقة، بل يظهر في مراحل عمرية متقدمة نتيجة لعدة عوامل، منها الاضطرابات الهرمونية، مثل ارتفاع هرمونات الأندروجين، أو بسبب مشكلات هضمية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيا من هذه التغيرات في وجهك، فمن الضروي استشارة طبيبك لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتك بدقة.

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