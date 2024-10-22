الامارات | «تحدي دبي للياقة» في وضع الاستعداد.. شهر النشاط على الأبواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق السبت المقبل فعاليات الدورة الثامنة من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

ويتيح «التحدي» فرصة لتبني مفهوم يركز على اللياقة، ويدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم. وستتاح الفعاليات أمام الجميع مجاناً، إذ ستتحول دبي إلى وجهة رياضية مفضلة، يمارس فيها سكانها وزوارها النشاط البدني لمدة 30 يوماً ضمن أجواء مجتمعية حماسية تُلهم الجميع ليحققوا أهدافهم ضمن تحدي 30 × 30، وتستمر الفعاليات حتى 24 نوفمبر المقبل.

ويهدف التحدي إلى توفير شهر استثنائي من الأنشطة الرياضية المجانية للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم. وسيكون المشاركون هذا العام على موعد مع مجموعة موسّعة من خيارات التمارين في قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى تحديات عالمية تدفعهم لتحسين أدائهم وقدراتهم. وتشمل الفعاليات مجموعة مبتكرة من حصص اللياقة البدنية، إلى جانب فعاليات لا مثيل لها في مختلف أرجاء المدينة، تهدف إلى إلهام الجميع وتحفيزهم على الحركة والنشاط.

ومن ضمن تلك الفعاليات «تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي». ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل الآن في هذا الحدث، إذ سيتم تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار كبير للجري من خلال مساري تحدٍ 10 كم وخمسة كم، والذي يعد مناسباً لجميع مستويات اللياقة. ويعد هذا التحدي ختام فعاليات «تحدي دبي للياقة 2024».

إلهام الأفراد

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يتجاوز تحدي دبي للياقة مفهوم ممارسة التمارين الرياضية يومياً لمدة 30 دقيقة، إذ يهدف إلى إلهام الأفراد لتحقيق أسلوب حياة صحي ومستدام. ونتطلع إلى أن يحقق تحدي هذا العام إنجازات جديدة، ما يسهم في الوصول إلى هدفنا نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً». وأضاف «في كل عام، تتحول دبي إلى وجهة رياضية مميزة لسكانها وزوارها، حيث يجمعهم الحماس والإرادة القوية لتحقيق إنجازات جديدة في مسيرتهم نحو اللياقة البدنية. وتشجع هذه المبادرة الجميع من أفراد وعائلات ومجتمعات، على تجاوز الحدود، واكتشاف شغف جديد، وإعادة تعريف مفهوم الحياة النشطة. وتهدف مهمتنا إلى ضمان حصول كل شخص، بغض النظر عن عمره وقدراته، على الفرص التي تعزز الصحة والسعادة والإحساس بالنجاح. ونتطلع إلى أن يحقق تحدي هذا العام إنجازات جديدة تقربنا من هدفنا نحو تعزيز مكانة دبي المدينة الأكثر حيوية وصحة والوجهة الرياضية المميزة لسكانها وزوارها».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «منذ انطلاقه في 2017، أحدث تحدي دبي للياقة تأثيراً كبيراً في حياة الملايين، من خلال تشجيعهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وفي كل دورة، تنبض دبي بالطاقة والحيوية بصورة استثنائية، إذ يجتمع الناس من مختلف شرائح المجتمع حول هدف مشترك، وهو ما جعل اللياقة أولوية يومية». وأضاف «يهدف تحدي دبي للياقة هذا العام إلى التركيز أكثر على المجتمع من خلال مجموعة واسعة من التجارب الرياضية والفعاليات المصممة لجمع العائلات والأصدقاء والزملاء ليمارسوا التمارين الرياضية لحياة أكثر صحة ورفاهية، ونحن نتطلع لرؤية المدينة تتوحد مرة أخرى في تجربة حافلة بالحركة والجهد والإلهام».

فرص مجانية

وينتظر محبي المشي والعدائين وراكبي الدراجات واليوغا وعشاق الصالات الرياضية والمبتدئين في رحلة اللياقة 30 يوماً من الفرص الرياضية المجانية والمتاحة للجميع. ولتعزيز الحافز، يمكن للمشاركين التسجيل اليوم للحصول على فرصة للفوز بتذاكر سفر من «طيران الإمارات» لتوجيه دعوة لشخصين لزيارة دبي، وتعد الدعوة تجربة مميزة تشمل الإقامة في فندق، والمشاركة في تحدي دبي للجري. وتتوزع قرى اللياقة البدنية بين ثلاث مناطق مختلفة في دبي حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من المشاركين وعشاق النشاط البدني، إذ تقدم ثلاث قرى لياقة بدنية مجانية 30 × 30 في كايت بيتش، وحديقة الورقاء، وحديقة زعبيل، مجموعة من الأنشطة والحصص الرياضية، وغيرها الكثير.

جمال حتا

ضمن «تحدي دبي للياقة»، يمكن للراغبين في استكشاف جمال مياه حتا الصافية، وإضافة لمسة جديدة لمغامرتهم المائية، الاستفادة من جلسات التجديف المجانية بالكاياك لمدة ساعة واحدة، وهي من الفعاليات الجديدة لهذا العام، ومتوافرة حسب أسبقية التسجيل لجميع المشاركين المسجلين. وسيجمع التحدي الجماعي مجتمع الجدّافين معاً، ما يتيح للمشاركين التعاون مع زملائهم من راكبي الأمواج في تجربة حيوية تعكس روح اللياقة البدنية والعمل الجماعي.

ويمكن التسجيل عبر www.dubaifitnesschallenge.com

سعيد حارب:

. المبادرة تشجع الجميع على تجاوز الحدود واكتشاف شغف جديد وإعادة تعريف مفهوم الحياة النشطة.

أحمد الخاجة:

. يهدف تحدي هذا العام إلى التركيز أكثر على المجتمع من خلال تجارب مصممة للعائلات والأصدقاء والزملاء.