مغطى بالذهب والمجوهرات.. 15 صورة لـ أغلى يخت في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحفة فاخرة تغطيها طبقات من الذهب وعظام الديناصورات، هذا هو وصف اليخت الأغلى في العالم "هيستوري سوبريم".

بقيمة تقدر بـ4 مليارات جنيه إسترليني، يعتبر هذا اليخت الفاخر تحفة فنية، حيث تم تزيينه بـ 100 ألف كيلوجرام من الذهب، وجدرانه مزينة بعظام الديناصور "تي ريكس"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

تصميم فريد من نوعه

صمم هذا اليخت الفريد من نوعه الفنان المثير للجدل "ستيوارت هيوز" بتكليف من ملياردير ماليزي مجهول الهوية.

وقد استغرق بناء هذا اليخت أكثر من ثلاث سنوات، حيث تم استخدام أرقى المواد وأكثرها ندرة في العالم، بالإضافة إلى الذهب وعظام الديناصورات، يحتوي اليخت على زجاجة مشروبات فاخرة مزينة بماسة نادرة، وحوض أسماك مصنوع من الذهب الخالص، وهاتف آيفون مرصع بالماس.

بالرغم من الشهرة التي يحظى بها هذا اليخت، إلا أن هناك الكثير من الغموض يحيط به، فلم يتمكن أحد من التقاط صور واضحة له، ولم يتم الكشف عن هوية المالك الحقيقي.

ويظن البعض أن هذا الغموض عمدي، وأن المالك يرغب في الحفاظ على خصوصيته.

ميزات فريدة من نوعها

يتميز اليخت بمجموعة من المميزات الفريدة التي تجعله قطعة فنية متحركة، منها:

الذهب

يعتبر الذهب المادة الأساسية في بناء هذا اليخت، حيث تم استخدامه في تغطية الهيكل الخارجي والداخلي، والأثاث، والأدوات الصحية.

عظام الديناصور

تم استخدام عظام الديناصور تي ريكس لتزيين الجدران، مما يضفي على اليخت طابعا فريدا ومميزا.

المجوهرات

يضم اليخت مجموعة كبيرة من المجوهرات الثمينة، مثل الماس والأحجار الكريمة.

التكنولوجيا

يتميز اليخت بأحدث التقنيات في مجال الترفيه والاتصالات.

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