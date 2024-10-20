10 صور لـ أصغر منزل في العالم.. لن تصدق شكله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في العاصمة البولندية وارسو، تُخفي الشوارع الضيقة مفاجأة معمارية فريدة من نوعها، وهو "منزل كيريت".

هذا المنزل ليس كأي منزل آخر، فهو يحمل لقب "أضيق منزل في العالم"، حيث يبلغ عرضه 92 سنتيمترا فقط، ما يجعله بالكاد يتسع لشخص واحد، وفقا لموقع "archdaily".

فكرة مستحيلة تتحول إلى حقيقة

ولدت فكرة بناء منزل كيريت في ذهن المهندس المعماري البولندي جاكوب سزيزني، الذي قدمها لأول مرة كمفهوم فني في عام 2009.

لم يكن أحد يتصور أن هذه الفكرة الغريبة يمكن أن تتحول إلى حقيقة واقعة، ولكن "سزيزني" تمكن من تحدي المستحيل وبناء منزل يعتبر تحفة فنية هندسية.

تصميم مبتكر في مساحة ضيقة

يقع منزل كيريت في شق ضيق بين مبنيين قديمين، وبالرغم من ضيقه الشديد، يوجد فيهما غرفة نوم ومطبخ وحمام وغرفة معيشة أيضا، حيث إن التصميم الداخلي تم تنفيذه بذكاء ليوفر مساحة كافية للنوم والجلوس والقراءة.

ويعتمد المنزل على الإضاءة الطبيعية التي تدخل من خلال فتحة في السقف، ما يخلق جوا دافئا ومريحا.

أكثر من مجرد منزل

منزل كيريت ليس مجرد مسكن، بل هو عمل فني يعكس الإبداع البشري وقدرته على التكيف مع أصعب الظروف، إنه رمز للتحدي والإصرار.

وجهة سياحية جديدة

أصبح منزل كيريت وجهة سياحية شهيرة في وارسو، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لرؤية هذا الابتكار الفريد، كما يعد أيضا مكانا للإقامة المؤقتة للكتاب والمثقفين، الذين يرغبون في تجربة الإقامة في أصغر منزل في العالم.

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