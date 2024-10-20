تفسير رؤية القط الأسود في المنام.. هل يرتبط بالسحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت الدكتورة صوفيا زادة، مفسرة الأحلام، عن تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالسحر.

وأوضحت "زادة" خلال استضافتها ببرنامج "إن بوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن رؤية القطة السوداء في المنام، إذا كانت بعيون ملونة، لا تستدعي الخوف، أما إذا ظهرت القطة سوداء بالكامل، فهذا قد يعكس الطاقة السلبية داخل الشخص، وليس بالضرورة أن يكون له علاقة بالجن أو السحر.

وأضافت: "القط الملون يُرمز إلى ستات، ويعني صداقة جيدة، ولكن عليك الحذر من غدرها، لأن الغدر جزء من طبيعة القطط. لذا يجب الانتباه إلى النساء اللواتي يتواجدن في حياتك".

وأكدت أن القطة السوداء قد تدل أحيانًا على العين والحسد، أو قد تكون مؤشرًا على تعرض الرائي للحسد من شخص مقرب.

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