ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج القوس لشهر أغسطس 2024

تدخل بهذا الشهر مرحلة مهمة، وربما مفترق طرق بكثير من الجوانب بحياتك، تتطور الأحداث بسرعة وخاصة من تاريخ 5 حيث يتوجب عليك الكثير من الدقة والهدوء بنقاشاتك الشخصية والعملية وأيضاً بقرارات قد تتخذها بتسرع اندفاع.

قد تبحث عن العواطف الصاخبة بهذا الشهر؛ مما يزعزع استقرارك العائلي أو العاطفي، ويعرضك لبعض التنازلات المادية والتي قد تجعلك أكثر تفريطاً بأموالك، فانتبه يا عزيزي، ولا تفرض رأيك، أو تنفرد بالقرار، فأنت بحاجة للاستشارات والحكمة بتسيير أمورك، دون أن تضطر لدفع أثمان باهظة.

بالمجال المهني لن تختلف الأجواء، فقد تتعرض لمنافسة أو تحديات أو محاولات إساءة وتسليط الضوء ممن حولك على بعض التقصير أو الأغلاط فكن حذر لتحافظ على مكاسبك واستقرار مواقعك، هناك مسؤوليات كثيرة متطلبة وأنت تحت تأثير كوكب المريخ تعيش انفعالات وتوترات شديدة، فكلمة واحدة تكفي لإشعال الحرب بحياتك، عليك ضبط الأعصاب ومناقشة الأمور بهدوء وعدم التوقيع على أية أوراق أو عقود بهذا الشهر.

التعطيل والتأخير وارد بأمور السفر والتنقلات والاتفاقيات، بظل هذه الظروف تحتاج للمزيد من التركيز على صحتك وسلامتك أو صحة أحد المقربين. كن عاقلاً بالتعامل مع ظروف هذا الشهر، والذي يحمل تراجعاً لأغلب الكواكب التي تعنيك مباشرة.

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