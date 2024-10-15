ما قصة أغنى قرية في آسيا؟.. لن تتخيل سر ثرائها - 10 صور ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد ولاية جوجارات واحدة من أهم الوجهات التجارية في الهند، لكن هذه الولاية تضم قرية تتميز بثراء سكانها.

وتُعرف "مادهابار" بأنها "أغنى قرية في آسيا بأكملها"، حيث لا يقل الرخاء الاقتصادي عنها، بحسب ndtv.

ويرجع السبب وراء ازدهارها الاقتصادي، إلى امتلاك سكانها ودائع نقدية بمليارات الدولارات.

ويقطن مادهابار في الغالب أفراد من مجتمع الأثرياء ورجال المال والأعمال، ويقدر عدد سكانها بنحو 32 ألف نسمة، بعد أن كان 17 ألف نسمة في عام 2011.

ويتعامل هؤلاء السكان مع 17 بنكا من أهم المصارف المحلية والعالمية، إضافة إلى فرع للمصرف المركزي التابع للحكومة.

ورغم أن هذا الرقم الكبير من المصارف أمر غير معتاد في قرية مساحتها 43.67 كلم مربع، إلا أن هناك المزيد من المصارف المهتمة بفتح فروع لها في قرية الأثرياء، التي تضم 1200 عائلة، يعيش معظم أبنائهم الشباب في الخارج.

والسبب الرئيسي وراء ازدهار هذه القرية، التي تضم 20 ألف منزل، هو الأسر الهندية غير المقيمة بها والتي تودع ملايين الدولارات كل عام في بنوكها المحلية ومكاتب البريد.

وتسيطر شعوب ولاية جوجارات بشكل كبير على قطاع البناء في وسط أفريقيا، لكن أبناء قرية مادهابار تحديدا يسيطرون على الجزء الأكبر من المغتربين، إذ يعيشون بين المملكة المتحدة، أستراليا، أمريكا ونيوزيلندا أيضا.

وعلى الرغم من أن العديد من القرويين يعيشون ويعملون في الخارج، إلا أنهم يظلون مرتبطين بقريتهم ويفضلون إيداع أموالهم في البنوك هنا بدلا من حيث يعيشون.

وقال مدير الفرع المحلي لأحد البنوك المؤممة في القرية إن الودائع الضخمة جعلت القرية مزدهرة، مضيفا أن القرية بها كل المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطرق، كما توجد بها منازل صغيرة ومدارس حكومية وخاصة وبحيرات ومعابد.

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