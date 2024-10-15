النسبة الذهبية للجمال تكشف.. 20 صورة لأجمل 10 رجال في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في دراسة حديثة، كشف الدكتور جوليان دي سيلفا، وهو جراح تجميل متخصص في الوجه، عن نتائج تحليله لملامح وجوه عدد من المشاهير الذكور.

استخدم "دي سيلفا" في دراسته تقنية قياس حديثة تعتمد على "النسبة الذهبية"، وهي نسبة رياضية تمثل المعيار المثالي للجمال البشري، وفقا لصحيفتا "nypost" و"dailymail".

ما هي النسبة الذهبية؟

النسبة الذهبية هي معادلة رياضية قديمة اكتشفها الإغريق، وهي تقريبا تساوي 1.618.

ووفقا لهذه النظرية، كلما اقتربت نسب أجزاء الوجه من هذه النسبة، كلما كان الوجه أكثر جمالا وتناسقا.

ما الذي يجعل هذه الوجوه جميلة؟

أشارت الدراسة إلى أن جمال هذه الوجوه يعود إلى التناسب الدقيق بين أجزائها المختلفة، مثل شكل الوجه العام، وحجم الأنف، وشكل الفم، بالإضافة إلى، بعض العوامل الأخرى، مثل التعبير الوجهي والثقة بالنفس.

آرون تايلور-جونسون

تصدر الممثل البريطاني آرون تايلور-جونسون قائمة أجمل الوجوه في العالم، بنسبة بلغت 93.04%.

لوسيان لافيسكونت

توج النجم الفرنسي الشاب لوسيان لافيسكونت، بطل مسلسل "إميلي في باريس" الشهير، بلقب "أجمل رجل في العالم" في استفتاء عالمي حصد خلاله نسبة تصويت بلغت 92.41%.

وخطف "لافيسكونت" الأنظار في هذا الاستفتاء بجماله الكلاسيكي المتناسق، حيث حصل على أعلى الدرجات في تقييم طول وعرض وجهه.

بول ميسكال

ففي المركز الثالث، حلّ الممثل الإيرلندي بول ميسكال بطل فيلم "أفونا" بنسبة تصويت بلغت 92.38%، بفضل "ذقنه" المربعة وإطلالته الجذابة.

روبرت باتينسون

بينما جاء الممثل البريطاني روبرت باتينسون في المركز الرابع، بفضل ملامحه الكلاسيكية.

جاك لودين

حصد الممثل البريطاني الشاب جاك لودين المركز الخامس في القائمة بنسبة مذهلة بلغت 90.33%، حيث أذهلت ملامحه وجماله الطبيعي الخبراء، ما جعله منافسا قويا على لقب الأجمل.

جورج كلوني

أما النجم العالمي جورج كلوني، فلم يفقد بريقه رغم تقدم العمر، فقد احتل المركز السادس في القائمة بنسبة 89.9%.

وبالرغم بعض التغيرات الطبيعية التي طرأت على ملامحه مع تقدم العمر، إلا أن "كلوني" لا يزال يتمتع بجاذبية ساحرة وملامح كلاسيكية.

نيكولاس هولت

احتل المغني والممثل وعارض الأزياء الإنجليزي نيكولاس هولت، المرتبة السابعة في قائمة أجمل الوجوه بنسبة 89.84%.

وقد أظهر التحليل أن هولت يتمتع بملامح متناسقة، حيث حصل على أعلى الدرجات في منطقة العينين.

تشارلز ميلتون

حل تشارلز ميلتون، الممثل و عارض الأزياء الأمريكي، في المركز الثامن بنسبة 88.46%، وأشارت الدراسة إلى أن ميلتون يتمتع بمزيج جذاب من الملامح الشرقية والغربية، حيث حصل على درجات عالية في قياسات عينيه وطول وعرض وجهه.

إدريس إلبا

استحوذ إدريس إلبا على المركز التاسع في القائمة، محققًا نسبة 87.94%، وبالرغم من بلوغه 52 عاما، إلا أنه أبهر الخبراء بجماله الطبيعي، خاصة تباعد عينيه الذي حصل على أعلى درجة بنسبة 98.9%، كما حاز "ذقنه" المنحوتة على إعجاب كبير بنسبة 98.5%.

شاه روخ خان

أما النجم الهندي شاه روخ خان، فحل في المركز العاشر بنسبة 86.76%، وبرغم بلوغه 58 عاما، إلا أنه حافظ على جاذبيته وشعبيته، حيث حصل على درجات عالية لشفتيه وذقنه المربع.

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