يحمي عظامك.. مشروب سحري ينظم السكر ويقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات السحرية أن تقدم فوائد عديدة لجسمك إذا ما تم تناولها بشكل معتدل.

وبحسب موقع Food-ndtv، فإن تناول مزيج بذور الشيا والقرفة، يمكن أن ينظم نسبة السكر في الدم ويقوي القلب، إضافة إلى فوائد أخرى كالتالي:

بذور الشيا والقرفة والسكر في الدم

هذا المشروب يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، عن طريق إبطاء هضم الكربوهيدرات، ما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، إضافة إلى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر.

بذور الشيا والقرفة والقلب

هذا المشروب يعزز صحة القلب بعدة طرق، لتوافر أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تخفض مستويات الكوليسترول، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد أخرى

مفيد للجهاز الهضمي

هذا المشروب مفيد للجهاز الهضمي لاحتواءه على الألياف القابلة للذوبان، والتي تعزز حركات الأمعاء المنتظمة إضافة إلى تهدئة الجهاز الهضمي.

إنقاص الوزن

هذا المشروب ينقص وزنك بسبب مزيج الألياف الذي يشعرك بالشبع لفترة أطول، إضافة إلى حرق السعرات الحرارية.

تحسين صحة العظام

هذا المشروب يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ما يقوي العظام، ويساعد في تحسين كثافتها، ومنع الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام.

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