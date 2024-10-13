ما فوائد وأضرار الإفراط في تناول العسل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة إيرينا جوبانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن العسل مصدر مهم لفيتامينات B وC ويحتوي على نسبة جيدة من المعادن والحديد والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.

كما يحتوي على مركبات الفلافونويد والأحماض العضوية ومضادات الأكسدة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وجميع هذه المواد تؤثر إيجابيا في صحة الجسم وتحسن تدفق الدم في الشعيرات الدموية وتساعد على خفض مستوى ضغط الدم، ويؤثر إيجابيا على الجهاز العصبي، وله تأثير مهدئ.

كما أن للعسل خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، لذلك يستخدم في علاج نزلات البرد وأمراض الجهاز الهضمي، حيث يساعد على شفاء الأغشية المخاطية من الالتهابات والأضرار الدقيقة ويساعد أيضا على تكاثر البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتعزز مكوناته وظيفة منظومة المناعة.

وبالإضافة إلى ذلك يستخدم في مستحضرات التجميل باعتباره مادة مرطبة ومحسنة للبشرة، لذلك يدخل في تركيب المراهم الخاصة بعلاج الأمراض الجلدية.

ومع ذلك يجب على مرضى السكري استبعاده من نظامهم الغذائي وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه العسل ومن حبوب اللقاح.

كما يجب على من يعاني من زيادة الوزن والسمنة الحد من تناوله.

والعسل يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز (33-42 بالمئة) من مكوناته، أما السكر العادي فهو 100 بالمئة من السكروز، لذلك العسل أكثر حلاوة منه.

والعسل منتج عالي الكربوهيدرات وغني جدا بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي 21 غ منه (ملعقة طعام) على 64 سعرة حرارية وحوالي 17 جرام من السكر.

وبما أنه مصدر للكربوهيدرات البسيطة، فإن استهلاكه المتكرر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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