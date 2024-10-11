الامارات | زوّار في رحاب مسجد الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضلاً عن قيمته الدينية والرمزية، كصرح ديني وطني ثقافي، وما يمثله لملايين المسلمين حول العالم، يعدّ مسجد الشيخ زايد في أبوظبي من الوجهات السياحية المفضَّلة لزوار الإمارات، لما يتمتع به من معمار فريد، وهندسة غير مسبوقة، حيث يقصده يومياً آلاف الزوار والمقيمين في الدولة، للاطلاع على التفاصيل الغنية في تصميم المسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في العالم، ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية. ويتميز المسجد بعدد كبير من القباب يصل إلى 82 قبة، وأكثر من 1000 عمود. كما تُزيّنه ثريات مطعّمة بذهب عيار 24 قيراطاً، وتغطّي أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم. كما تتدلّى في قاعة الصلاة الرئيسة واحدة من كبريات الثريات في العالم.