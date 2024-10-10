مفيش قمر كده.. 15 صورة لـ سلمى علي ملكة جمال مصر بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت سلمى علي ملكة جمال مصر 2024 miss egypt عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وأطلت سلمى بفستان جريء قصير باللون الأوف وايت ونسقت معه قفازات من الدانتيل بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

وكانت قد حصلت سلمى علي على لقب ملكة جمال مصر 2024 miss egypt، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة.

وحازت إطلالتها على إعجاب الكثيرون وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة جدا"

وقالت نور سامي: "أحلى واحدة في الدنيا".

وعلقت منة أحمد: "جميلة جدا" .

أما فرح عبد الله قالت: "برنسيس".

وحبيبة محمد: "تحفة".

وسمر عز: "مفيش قمر كدا".

وأشرقت عصام: "خطيرة".