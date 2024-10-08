سعرها تخطى 9 ملايين جنيه.. يوتيوبر يثير الجدل ويحطم سيارته أثناء بث مباشر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار جاك دوهيرتي، وهو منشئ محتوى على موقع يوتيوب ومشهور بمغامراته الجريئة، موجة غضب بعد تحطم سيارته الفاخرة "ماكلارين 570 إس"، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، 9 ملايين و800 ألف جنيها مصريا، أثناء قيادتها في بث مباشر في ميامي.

كان صانع المحتوى البالغ من العمر 20 عامًا يقود سيارته على طريق سريع في ميامي، عندما بدا وكأنه ينظر إلى هاتفه، وفقد السيطرة على السيارة، وبينما كان يسرع على الطريق الزلق، صاح دوهيرتي فجأة، "لا، لا، لا!" قبل أن ينحرف إلى حاجز الحماية، بحسب ndtv.

ووثق البث المباشر اللحظة المروعة، حيث أظهر اصطدام السيارة ورد فعل دوهيرتي.

وفي أعقاب الحادث، شارك دوهيرتي لقطات إضافية، بما في ذلك مقطع فيديو مروع لنفسه وهو يصرخ طلبًا للمساعدة من داخل الحطام.

وبينما هرع المارة لمساعدته، طلب دوهيرتي من أحد رجال الإنقاذ أن يحمل الكاميرا، لتوثيق عملية إنقاذه بينما تم سحبه من النافذة.

وبحسب موقع TMZ ، فإن مصور دوهيرتي أصيب بإصابات طفيفة في الحادث، وتم نقل دوهيرتي ومصوره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث تلقى المصور غرزًا جراحية لإصاباته، ولم تكن الإصابات مهددة للحياة.

وأثار الحادث الذي وقع بسرعة عالية، وتم تصويره على الهواء مباشرة، جدلاً حادًا بين المعجبين والنقاد، وتساءل الكثيرون عن حكمة دوهيرتي ومسؤوليته، خاصة بالنظر إلى عدد متابعيه.

ومن المرجح أن تحقق السلطات في الحادث وتراجع اللقطات لتحديد المسؤولية والعواقب المحتملة.

وكتب أحد الأشخاص: "إذا كنت في العشرينيات من عمرك وما زلت لا تفهم مخاطر الانزلاق المائي، فلا ينبغي لك حقًا القيادة"، وعلق آخر: "إن مستوى الخلل الاجتماعي والنرجسية الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي مذهل، نحن ندمر أنفسنا، لحظة بعد لحظة".

"علق شخص ثالث على X قائلاً: ""طفل أكثر اهتمامًا بالتسجيل وإرسال الرسائل النصية، لم يطمئن حتى على صديقه الجالس في مقعد الراكب - كان أول ما فكر فيه هو سيارته. هذا هو المرض الذي نواجهه""."

بعد الحادث، اتخذت منصة البث المباشر Kick إجراءات سريعة ضده، حيث حظرته من الموقع وأزالت حسابه.

وتنص إرشادات مجتمع Kick صراحةً على أنه يجب على المستخدمين "إعطاء الأولوية لسلامتهم وسلامة من حولهم من خلال تجنب السلوكيات الخطيرة".

وقالت شركة Kick إنها "لا تتسامح مع الأنشطة غير القانونية، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات سريعة وتحركنا لحظر هذا الشخص من المنصة".

ووفقًا لقناته على اليوتيوب، اشترى دوهيرتي سيارة مكلارين في نهاية العام الماضي مقابل 202,850 دولارًا.

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