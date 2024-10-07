كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - ليس هناك أفضل من العطور الناعمة والخفيفة لتشعري بالحيوية والنشاط والانتعاش والطاقة النابضة بالحياة خلال شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، ولا سيما أن رائحة العطر التي تتماهى مع بشرتك تضفي على جميع إطلالاتك لمسات راقية وجذابة تجعلها نابضة بالجمال والأنوثة. انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك مجموعة إصدارات من أجمل عطور ناعمة وخفيفة استخدميها في شهر أكتوبر الوردي؛ لرائحة حيوية ومنعشة تضمن لك شعوراً بالتفاؤل اللامحدود.

عطر Rose De Grasse Pour Filles من إيستي لودر Estee Lauder

عطر Rose De Grasse Pour Filles من إيستي لودر Estee Lauder



حتى لو لم تكونين من المعجبات برائحة الورد؛ فإن هذه التوليفة التي تشكل رائحة هذا العطر من إيستي لودر، ستأسرك من الاستخدام الأول؛ فهو عطر خفيف وناعم يشعرك بالسعادة المطلقة والحيوية والانتعاش، ويطرد أي شعور بالملل والكآبة، وهو خيار مثالي للشابات بشكل خاص من دون استثناء النساء من مختلف الأعمار. يمزج عطر Rose De Grasse Pour Filles بين نغمات الكمثرى والورد الطازج ونفحة من المسك؛ فلا تترددي في جعل هذا العطر رفيقك الدائم في شهر أكتوبر الوردي.

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عطر Omnia Crystalline من بولغاري Bvlgari

عطر Omnia Crystalline من بولغاري Bvlgari



هذا العطر النسائي زهري بامتياز؛ فرائحته الناعمة والمنعشة عبارة عن باقة من الورود الثرية التي تجعل رائحتك فواحة أينما ذهبت، فعلى رغم نعومتها وخفتها؛ فهي تدوم لساعات طويلة، إذ يكفي أن تضعي رشة واحدة منه على أماكن النبض في جسمك، فتتغلغل رائحته في بشرتك وتتغلغل فيها لتبث فيك الطاقة والحيوية والانتعاش. وفي أكتوبر الوردي، لا تترددي في تجربة هذا العطر الزهري الذي يشتمل في تركيبته على نغمات الكمثرى والخيزران والفاوانيا البيضاء والمسك.

عطر Miss Dior Parfum من ديور Dior

عطر Miss Dior Parfum من ديور Dior



هذا العطر الشرقي – الزهري من توقيع مصمم العطور العالمية فرنسيس كركدجيان، وككل عطور علامة ديور الخالدة يوفر لك هذا العطر إحساساً بالأناقة لا مثيل له، ويضفي على إطلالاتك لمسة متفردة آسرة. تجسد رائحة هذا العطر الفخمة صقل الأزهار باستخدام جوهر الياسمين واليوسفي، جنباً إلى جنب مع نغمات الخوخ والفراولة البرية والباتشولي والطحالب.

عطر Frangipani Flower Cologne من جو مالون لندن Jo Malone London

عطر Frangipani Flower Cologne من جو مالون لندن Jo Malone London



دللي بشرتك وحواسك في أكتوبر الوردي وأضفي على إطلالاتك لمسة فريدة من نوعها، من خلال أحد إصدارات العطور الناعمة والمميزة من العلامة الإنجليزية المرموقة جو مالون لندن، Frangipani Flower Cologne؛ فهو عطر زهري متميز، برائحة خفيفة ومتجددة تشبه نسيم الهواء في فصل الخريف. وهو يرتكز على مجموعة من النغمات الزهرية والفاكهية التي تبث فيك الحيوية والنشاط، من بينها الليمون وبتلات الياسمين بقاعدة من الفرانجيباني.

عطر Donna Born in Roma Green Stravaganza من فالنتينو Valentino

عطر Donna Born in Roma Green Stravaganza من فالنتينو Valentino



هذا العطر النسائي الناعم فائق الأناقة من دار فالنتينو، خيار مثالي لكل الأوقات في شهر أكتوبر، وتكفي رشة واحدة منه لتعزيز أناقة إطلالتك وجعلها أكثر جاذبية. إنه عطر ناعم عبارة عن مزيج آسر من النغمات، حيث تتعانق فيه نفحات شاي اللابسانغ سوتشونغ والعنبر والياسمين. إنه عطر راقٍ وفخم سيشكل إضافة قيمة جداً إلى مجموعة مستحضراتك الجمالية اليومية.

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عطر Aqua Allegoria Mandarine Basilic Eau de Toilette من غيرلان Guerlain

عطر Aqua Allegoria Mandarine Basilic Eau de Toilette من غيرلان Guerlain



إنه عطر نسائي منعش، حمضي - فاكهي، برائحة حلوة ومشرقة تخطف القلوب، تشتمل على نغمات اليوسفي والريحان والشاي الأسود والأخضر، مع طبقة من النوتات الخشبية الرائعة. يحتوي هذا العطر من غيرلان على ما يصل إلى 95 في المائة من المكونات الطبيعية المنشأ. يستحق هذا العطر أن تضيفيه إلى مستحضراتك الجمالية خلال شهر أكتوبر؛ فرائحته ستلامس قلبك وتشعرك بالحيوية والنشاط والطاقة التي لا تنفد.

عطر Daisy Wild من مارك جاكوبس Marc Jacobs

عطر Daisy Wild من مارك جاكوبس Marc Jacobs



رائحة هذا العطر من مارك جاكوبس خفيفة وناعمة كهواء فصل الخريف الباردة، وهي تمثل هذا الفصل بكل ما للكلمة من معنى. إنه عطر زهري – فاكهي، يمزج بين نغمات الياسمين وزهر الموز والمكاديميا، مع قاعدة بنغمات فاخرة وثمينة. ومن خلال استخدام عطر "ديزي وايلد" سيجعلك تدللين بشرتك بواحد من أجمل العطور الزهرية الحديثة، التي تضج أنوثة ورومانسية؛ فهو يجمع نعومة الأزهار والنغمات الشرقية، والنتيجة رائحة متفردة آسرة تدوم وقتاً طويلاً.

عطر My Way Nectar من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

عطر My Way Nectar من جيورجيو أرماني Giorgio Armani



على عكس النسخة الأولى من هذا العطر التي صدرت في عام 2019، والمصنف على أنه عطر زهري مكثف من الفانيليا؛ فإن هذا الإصدار الجديد من جيورجيو أرماني يتميز برائحة زهرية أخف وأكثر فاكهية، متطورة وناضجة تحقق التوازن بين نضارة الكمثرى وعمق المسك. وهو يُعد خياراً مثالياً لك إذا كنت من عشاق العطور الزهرية الناضجة والمتطورة، التي تتميز بلمسة فريدة. وهو بالتأكيد سيشكل إضافة قيمة إلى إطلالاتك في شهر أكتوبر الوردي لعام 2024.

عطر Pacific Chill من لويس فويتون Louis Vuitton

عطر Pacific Chill من لويس فيتون Louis Vuitton



هذا العطر المميز هو عبارة عن مزيج ترابي منعش من الكشمش الأسود والليمون وزيت بذور الجزر، وهذا الأخير يُعد واحدة من نغمات العطور الفريدة في تركيبة العطور؛ فهو زيت خام ذو رائحة خشبية ناعمة، ولكنها نفاذة. يُعد هذا العطر تجربة فريدة من نوعها في عالم العطور، ولا شك أن حواسك تستحق أن تدلليها بهذا العطر الذي يبث رقياً وفخامة، ويمنح أحاسيسك الحيوية والانتعاش.