تألقي بأجمل صيحات مكياج خفيف بنغمات وردية على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - يعد المكياج الخفيف إحدى أبرز الصيحات الجمالية الرائجة في فصل الخريف، لا سيما بألوان المكياج الناعمة بنغمات وردية التي تبرز ملامحك وتعكس شخصيتك الهادئة والبسيطة في الفصل البارد. وعلى غرار الكثير من النجمات اللواتي اخترن أساليب مكياج خفيفة، يمكنك التألق بألوان مكياج بسيطة وهادئة تليق بمظهرك وتناسب كل أوقاتك.

وتتنوع صيحات المكياج الخفيف في فصل الخريف بين المكياج النيود والمكياج الزهري الناعم، الذي يعود بقوة هذا الموسم، إضافة إلى المكياج الوردي البسيط، وغيرها من الصيحات التي سوف نرصدها لك. أما ألوان أحمر الشفاه الرائجة هذا الموسم فهي طبيعية وخافتة بألوان خفيفة وبسيطة، كما أن مكياج البشرة نراه طبيعياً وموحداً مع لمسات خفيفة من البلاشر. كل ذلك يجعلك تتألقين بجمالك في فصل الخريف إذا كنت من محبات المكياج الخفيف والصيحات الجمالية البعيدة عن المبالغة والألوان الصارخة.

وهنا، نرصد لك باقة من أجمل أساليب المكياج الخفيف بالنغمات الوردية على غرار النجمات لخريف 2024 وأبرز أساليب تطبيقه، لتحصلي على إطلالة جمالية جذابة.

مكياج زهري خفيف من نوال الزغبي

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يليق المكياج الزهري بكل الفصول بدرجاته الصارخة أو الخفيفة، وإذا كنت تفضلين هذه الصيحة في فصل الخريف، يمكنك اعتمادها على طريقة النجمة نوال الزغبي التي اختارت مكياجاً زهرياً خفيفاً يرتكز على ظلال العيون الزهرية الناعمة فوق الجفن العلوي للعين مع الكحل النيلي في قلب العين والماسكرا بلمسات خفيفة، والفاونديشن الموحد للبشرة إلى جانب البلاشر الزهري الخفيف، وأحمر الشفاه الزهري الغلوس المحدد، هذا المكياج يليق بكل الأوقات، خاصة في حياتك العملية ويناسب كل الأعمار.

مكياج طبيعي من نانسي عجرم

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تشتهر النجمة نانسي عجرم بخطوط مكياجها الناعمة والخفيفة التي تعشقها الكثير من الشابات، وعلى غرارها يمكنك اتباع خطها الجمالي في فصل الخريف لتكوني أكثر نعومة وطبيعية؛ من خلال صيحة مكياج اللامكياج الذي يرتكز على القليل من المكياج بأسلوب ناعم وبسيط، طبقي ظلال العيون الوردية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع لمسات قليلة من الماسكرا، واعتمدي الفاونديشن المناسب على لون بشرتك البيضاء، وأكملي مكياجك بالغلوس الطبيعي. يناسب هذا المكياج حياتك اليومية في الخريف.

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مكياج نيود على طريقة إليسا

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ويعد المكياج النيود إحدى أبرز الصيحات الجمالية الرائجة في خريف 2024، لذا ننصحك به على طريقة النجمة إليسا التي تألقت به في إحدى جلسات التصوير، مرتكزة على ظلال العيون النيود فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا الكثيفة والقليل من الكحل الأسود في قلب العين مع مكياج البشرة المخملي الناعم والخفيف إلى جانب أحمر الشفاه النيود المات، هذا المكياج يليق بك في كل أوقات فصل الخريف، إذا كنت ترغبين بإطلالة طبيعية وخفيفة.

مكياج سموكي ناعم من سميرة سعيد

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ولمحبات الألوان الدافئة الخفيفة في فصل الخريف، يمكن اختيار صيحة المكياج السموكي الناعم بأسلوب النجمة سميرة سعيد، حيث يبرز هذا المكياج اختيارك الراقي ويزيدك جاذبية، ضعي ظلال العيون السموكي الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين مع الكحل الأسود في قلب العين والماسكرا الكثيفة، إلى جانب الفاونديشن الناعم الخفيف وأحمر الشفاه الزهري الباهت، قد تناسبك هذه الإطلالة في سهرتك الدافئة.

مكياج وردي خفيف من أنغام

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ومن الصيحات الجمالية التي تفضلها الشابات في فصل الخريف المكياج الوردي بلمسات ناعمة وخفيفة، وقد تألقت النجمة أنغام بمكياج وردي؛ ارتكز على ظلال العيون الوردية التي غمرت جفن العين العلوي بالكامل، مع الماسكرا المطولة للرموش والفاونديشن الناعم والخفيف إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الغلوس، هذه الإطلالة من شأنها أن تبرز أناقة اختيارك في فصل الخريف.

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خطوات تطبيق مكياج خفيف في فصل الخريف